El gobierno local de Jaén replica al PP que "ha cerrado" con comerciantes un convenio para acceder a ayudas de la Junta

Imagen de la concejala de Jaén Isabel Cano-Caballero

JAÉN 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El gobierno local del Ayuntamiento de Jaén ha informado este domingo de que "ya ha cerrado con los comerciantes del centro el convenio que permite acceder a subvenciones autonómicas, y que el anterior gobierno del PP no fue capaz de firmar en los 16 meses que gobernaron en la ciudad".

La concejala de Promoción Económica, Comercios y Mercados, Isabel Cano-Caballero, ha replicado así a "las mentiras" del portavoz del PP, Agustín González, quien este pasado sábado criticaba la "falta de apoyo" del alcalde, Julio Millán (PSOE), al "comercio tradicional" de la capital ante la "renuncia" del Consistorio a solicitar subvenciones de la Junta de Andalucía destinadas a "beneficiar a los comerciantes".

Frente a ello, la edil de Comercios ha replicado en una nota que al también exalcalde del PP "no le caben más mentiras ni demagogia en su trabajo de oposición, poco constructiva y además poco solvente", y ha remarcado que "para poder acceder a estas ayudas de la Junta, era necesario un convenio con los comerciantes del Centro Comercial Abierto Las Palmeras que este equipo de gobierno ya tiene listo y que lamentablemente debió redactarse en la etapa del PP".

"Por tanto, lo que hay que preguntarle al PP es cómo durante sus 16 meses de gobierno no fueron capaces de hacer los que este equipo de gobierno ya tiene listo en mucho menos tiempo", ha abundado para añadir que "la respuesta es muy sencilla", y reside en "la incapacidad manifiesta que (los 'populares') demostraron para gobernar esta ciudad y que ahora intentan utilizar tristemente desde la oposición tan lamentable que hacen".

La edil ha señalado que el acuerdo está "listo para firmar", y ahora "esperamos que la Junta y el PP en el Ayuntamiento remen en la misma dirección que nosotros para ayudar al comercio tradicional de esta ciudad", ha apostillado.

Del mismo modo, ha defendido que "la colaboración del Ayuntamiento en la medida de sus posibilidades con las entidades del sector queda fuera de toda duda". "Estamos con ellos y trabajamos para apoyarlos", ha remachado en esa línea la edil del gobierno local.