El Gobierno moviliza en Cabra del Santo Cristo (Jaén) 5,77 millones para afrontar daños por el tren de borrascas

Manuel Fernández y Juan Guidú. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

CABRA DEL SANTO CRISTO (JAÉN), 21 (EUROPA PRESS)

Las distintas líneas de apoyo impulsadas por el Gobierno de España para hacer frente a los daños ocasionados por el tren de borrascas de principios de año movilizan 5.776.027,96 euros en Cabra de Santo Cristo (Jaén).

Esta inversión incluye 2.179.185,78 euros destinados al Ayuntamiento para actuaciones de reparación, restitución y mejora de infraestructuras y equipamientos municipales, así como 2.271.888,18 euros en ayudas directas al sector agrario.

Igualmente, se contemplan 539.953 euros para recuperar caminos rurales y 785.001 euros destinados a la reparación de la carretera provincial JA-5200, que conecta Cabra de Santo Cristo con su estación y cuya ejecución corresponde a la Diputación.

"Se trata de una respuesta integral que atiende los daños sufridos en los servicios e infraestructuras del municipio, respalda directamente a agricultores y agricultoras y permite recuperar comunicaciones esenciales para la actividad económica y la movilidad del territorio", ha afirmado este viernes en una nota el subdelegado del Gobierno, Manuel Fernández, tras visitar la localidad junto al alcalde, Juan Guidú.

Las actuaciones se enmarcan en el Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, aprobado tras los temporales, y estarán financiadas al cien por cien por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. El Ayuntamiento de cabrileño ha presentado 33 intervenciones con un presupuesto de 2.179.185,78 euros, dirigidas a reparar calles, instalaciones deportivas, edificios públicos, equipamientos educativos, parques y otros espacios municipales afectados por las inundaciones registradas el pasado 27 de enero.

Entre las actuaciones de mayor cuantía, están las previstas en el camping de la Estación de Cabra de Santo Cristo, con 227.052,80 euros; la plaza de la Constitución, con 219.862,38 euros; el Pabellón Municipal de Deportes, con 195.650 euros; la calle Sierra Nevada, con 143.686,40 euros; y el edificio municipal de la calle Real, con 120.000 euros.

Las obras se extenderán también a numerosas vías del municipio, como las calles Cuevas, San Marcos, Jimena, Juan XXIII, La Palma, Cristo de Burgos, Santa Ana, Antolinos, Cobos, Soto, Moya y Huertas, además de actuaciones en el colegio municipal, la guardería, la Casa de la Cultura, el cementerio y distintos parques y equipamientos públicos.

SECTOR AGRARIO

Por su parte, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha realizado un primer pago de 2.246.888,18 euros a 263 titulares de explotaciones agrarias de Cabra de Santo Cristo afectados por los temporales. A esta cantidad se ha sumado un segundo pago de 25.000 euros para cinco explotaciones, por lo que se alcanza un importe conjunto de 2.271.888,18 euros.

"Estas ayudas suponen un apoyo directo para quienes han sufrido daños en sus explotaciones y contribuyen a garantizar la continuidad de una actividad esencial para la economía, el empleo y la conservación del territorio", ha destacado el subdelegado.

Además, el Gobierno de España financiará con 539.953 euros un total de 18 actuaciones en caminos rurales afectados por las lluvias y las inundaciones, con daños en firmes, socavones, desprendimientos, erosión y acumulación de materiales.

La intervención de mayor cuantía corresponde al camino de Guadahortuna-Quesada, en la zona de Cañaveras, con 130.000 euros. También se contemplan trabajos en el camino de la Alamedilla, Jarosas bordeando la balsa, el camino Calderero, Alicún de Ortega, Llano Quesada, La Higueruela-La Lancha, Huerta de Abajo, Hermosilla, Venta Peinado al Hacho, Cangilones, Estación de Huesa, La Loma de los Puerros y el camino del Vertedero, entre otros.

"La recuperación de estas vías es fundamental para garantizar el acceso a las explotaciones, facilitar las labores agrícolas y ganaderas y recuperar la movilidad en el medio rural", ha señalado Fernández.

CARRETERA

A estas inversiones se suman 785.001 euros para la reparación de la carretera provincial JA-5200, que comunica Cabra de Santo Cristo con su estación y que resultó afectada por los temporales. La actuación se enmarca en las ayudas destinadas a la Diputación, que será la encargada de ejecutar las obras.

"Permitirá recuperar una comunicación esencial para el municipio y mejorar la seguridad y las condiciones de movilidad de quienes utilizan diariamente esta vía", ha destacado el subdelegado sobre esta actuación.