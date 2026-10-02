El Gobierno moviliza en Fuensanta de Martos (Jaén) casi cuatro millones para afrontar daños por el tren de borrascas

El subdelegado del Gobierno, Manuel Fernández (d), junto al alcalde de Fuensanta de Martos, Antonio Navas. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

FUENSANTA DE MARTOS (JAÉN), 2 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de España ha movilizado en Fuensanta de Martos (Jaén) casi cuatro millones de euros para hacer frente a las consecuencias del tren de borrascas de principios de año, a través de diferentes líneas dirigidas a recuperación de infraestructuras municipales, reparación de caminos rurales, apoyo a agricultores y agricultoras y generación de empleo.

Así lo ha puesto de manifiesto el subdelegado del Gobierno, Manuel Fernández, durante su visita a la localidad, donde ha conocido algunas de las principales actuaciones con financiación estatal, junto al alcalde, Antonio Navas.

Ha recordado que se enmarcan en el dispositivo extraordinario desplegado por el Ejecutivo central en la provincia de Jaén, con más de 400 millones de euros destinados a 94 municipios y a la Diputación para reparar los daños provocados por los temporales y desarrollar alrededor de 2.500 actuaciones.

"Fuensanta de Martos es un ejemplo más de cómo el Gobierno está dando una respuesta integral a los daños ocasionados por las borrascas de principio de año a la provincia de Jaén, atendiendo las necesidades de los ayuntamientos y de los agricultores y agricultoras, recuperando infraestructuras y caminos y generando oportunidades de empleo vinculadas a la reconstrucción", ha declarado.

El subdelegado ha destacado que se destinarán más de 500.000 euro a actuaciones planteadas por el Ayuntamiento para la reparación, restitución y reconstrucción de infraestructuras y servicios municipales dañados por las inundaciones a comienzos de año.

Entre las principales, se encuentran la rehabilitación el césped del campo de fútbol, las cubiertas del centro joven, la claraboya del Ayuntamiento --que presenta importantes desperfectos que provocan filtraciones y problemas de climatización-- o el muro de contención del cementerio municipal, desplazado y con grietas tras la continuas lluvias de comienzos de año.

"Estas inversiones permiten avanzar en la recuperación de espacios e infraestructuras esenciales para el municipio y responder a los daños provocados por unos temporales especialmente intensos", ha señalado.

SECTOR AGRARIO

El apoyo al sector agrario concentra otra parte importante de las ayudas extraordinarias recibidas por Fuensanta de Martos. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha abonado, en su conjunto, más de 2,6 millones a unos en una 400 titulares de explotaciones agrarias afectados por los temporales.

Igualmente, destina casi un millón para el arreglo de caminos afectados por las borrascas en el término municipal de Fuensanta de Martos. "La recuperación de esta infraestructuras agrarias resultan especialmente importante para garantizar el acceso a las explotaciones agrarias y facilitar el normal desarrollo de la actividad económica y agrícola del municipio", ha afirmado.

Fuensanta de Martos cuenta, además, con una asignación garantizada de 48.150 euro dentro del Plan de Empleo impulsado por el Gobierno de España para los municipios afectados por las borrascas.

Esta cantidad, destinada a la contratación de personas desempleadas para desarrollar trabajos relacionados con la recuperación de los daños, podrá incrementarse con una aportación adicional de 10.000 euros, lo que permitiría alcanzar una financiación máxima que superará los 59.000 euros.

Por otra parte, Fernández ha aludido a las actuaciones previstas en la red provincial de carreteras afectada por las inundaciones. En concreto, la Diputación de Jaén contempla intervenciones en vias que afectan a Fuensanta de Martos por valor de 48.000 euros.

"El conjunto de estas medidas permite abordar la recuperación tras los temporales desde diferentes ámbitos, actuando sobre las infraestructuras municipales y los caminos, respaldando directamente al sector agrario y generando empleo para contribuir a la recuperación económica y social de La Fuensanta de Martos", ha concluido.