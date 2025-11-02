El Gobierno moviliza más de cinco millones en Andalucía para el desarrollo de 16 proyectos de comunidades energéticas

Foto de archivo de la azotea de un edificio con placas solares como parte de la iniciativa de comunidades energéticas en San Sebastián. - AYUNTAMIENTO

SEVILLA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha concedido en Andalucía subvenciones por importe de 1.724.087 millones de euros, que permitirán afrontar una inversión total de algo más de cinco millones para el desarrollo de 16 proyectos de nuevas comunidades energéticas en el territorio andaluz, convirtiéndose así en la segunda comunidad autónoma más beneficiadas por estos incentivos.

Las comunidades energéticas permiten que los ciudadanos produzcan, consuman, almacenen, compartan y vendan energía renovable colectivamente. Su finalidad principal es "proporcionar beneficios ambientales, económicos y sociales a sus miembros y al entorno en el que desarrolla su actividad, más que una rentabilidad financiera".

La Delegación del Gobierno en Andalucía ha informado en una nota de prensa que entre los proyectos andaluces que han conseguido financiación estatal se encuentran instalaciones para fomentar la movilidad sostenible y la generación de energía para el autoconsumo de instalaciones municipales como centros educativos y deportivos y vecinos en situación de pobreza energética y pequeñas empresas locales.

Para toda España, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha aprobado la adjudicación de 10,7 millones de euros más en ayudas para la implementación de estas iniciativas pioneras, que supondrán la creación de 106 nuevas comunidades energéticas. Se trata de fondos europeos NextGenEU enmarcados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

La resolución de la quinta convocatoria del programa CE Implementa (disponible en 'https://acortar.link/VOyF2h') se suma a otras convocatorias resueltas con anterioridad y eleva a 251 los proyectos en marcha beneficiados hasta la actualidad. Se han adjudicado más de 124 millones de esta línea de ayudas, que busca impulsar la participación de los consumidores en el sistema energético para democratizarlo, asentar el despliegue renovable en el territorio y contribuir a los objetivos de descarbonización.

Gestionada por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), la quinta convocatoria ha estado especialmente dirigida a proyectos de pequeño tamaño, no pudiendo superar su inversión el millón de euros. El principal objetivo ha sido fomentar la participación en el sector energético de actores que no toman parte en el mismo tradicionalmente. De este modo, las ayudas permitirán desarrollar 371 iniciativas piloto distintas; más de tres por proyecto.

La mayor parte de esas iniciativas (279) incorpora la instalación de energías renovables eléctricas, en todos los casos con tecnología solar fotovoltaica y almacenamiento. También hay propuestas de fomento de la movilidad sostenible (44) y proyectos para mejorar la gestión de la demanda (38) y para la instalación de energías renovables térmicas (diez), como la aerotermia y la biomasa.

Los proyectos beneficiarios implican la instalación de nueva potencia de generación renovable: 20.822 kilovatios de energía eléctrica de origen fotovoltaico y 1.216 kW de térmica. También sumarán 18.272 kWh de almacenamiento y 62 nuevos puntos de recarga de vehículos eléctricos en 35 ubicaciones distintas, así como cuatro sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas y cinco de adquisición de vehículos eléctricos.

El plazo para la realización de las inversiones subvencionables y ejecución de las actuaciones objeto de las ayudas será de 14 meses a partir de la fecha de notificación de la resolución favorable de concesión de la subvención.

13 COMUNIDADES AUTÓNOMAS

En la resolución de esta convocatoria sobresale Cataluña, con 42 proyectos seleccionados y el 31,55% de las ayudas asignadas (3,39 millones). Andalucía (16), Castilla y León (doce) y Aragón (nueve) también han tenido un importante de propuestas admitidas. El resto de proyectos se llevarán a cabo en Castilla-La Mancha (seis), la Comunidad Valenciana (seis), la Comunidad de Madrid (cuatro), País Vasco (tres), Galicia, Extremadura y Murcia, con dos cada una, y Navarra y Asturias, ambas con una iniciativa.

Se da la circunstancia de que todos los beneficiarios son cooperativas y asociaciones, por lo que no hay proyectos impulsados por sociedades anónimas o limitadas. En total suman 18.674 beneficiarios adscritos a las entidades que recibirán las ayudas.

De las 106 comunidades energéticas subvencionadas, 55 operarán en municipios de Reto Demográfico, lo que refleja el interés que esta fórmula participativa de generación y consumo renovable suscita en el conjunto del territorio.

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

La participación de la ciudadanía en la transición energética es uno de los objetivos básicos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec). Para lograrlo, el Miteco ha convocado dentro del PRTR dos líneas de ayudas para estimular la creación de comunidades energéticas, a través del programa CE Implementa y de las Oficinas de Transformación Comunitaria (OTC) como puntos de información que asesoran, acompañan y dinamizan este tipo de proyectos.

¿EN QUÉ CONSISTEN LAS COMUNIDADES ENERGÉTICAS?

Estas entidades tienen diversos beneficios para sus miembros y para las localidades en las que se ubican. Permiten a los ciudadanos producir energía renovable y reducir su dependencia de los combustibles fósiles, generan empleo y actividad económica en los municipios en los que operan y contribuyen a la lucha contra el cambio climático al reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

En cuanto a su constitución, pueden ser agrupaciones o cooperativas existentes que entran en el ámbito energético, o nuevas creadas para ese fin. También proyectos colectivos, desde agrupaciones ciudadanas que promueven un pequeño parque solar o eólico a las afueras de un municipio a otros más integrales que combinen distintas tecnologías.

Su impacto trasciende al sector energético; ayudan en la lucha contra el cambio climático y la pobreza energética y promueven mejoras sociales en la comunidad. Por ello, son una figura especialmente interesante para los municipios de reto demográfico.