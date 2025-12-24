El Gobierno otorga la Gran Cruz de Carlos III a título póstumo al expresidente de la Junta de Andalucía Fernández Viagas

Archivo - Sede de Presidencia del Principado - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este pasado martes la concesión de la Gran Cruz de la Real Orden de Carlos III a título póstumo a quien fuera el presidente de la Junta Preautonómica de Andalucía, José Plácido Fernández Viagas (1978-1979), perteneciente al Partido Socialista (PSOE). Los Reales Decretos de concesión han sido publicados este miércoles, 24 de diciembre, en el Boletín Oficial del Estado (BOE), consultados por Europa Press.

La gran cruz es la segunda máxima distinción, por detrás del collar, que otorga el Estado español y que se reserva en general a los miembros de la Familia Real y jefes de Estado y de Gobierno.

Con esta distinción, el rey de España, Felipe VI, y a propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha querido dar una muestra de su "real aprecio" a don José Plácido Fernández Viagas, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de diciembre de 2025, ha decidido concederle, a título póstumo, la Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III.