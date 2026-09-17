El Gobierno pide a la Junta que "no intente engañar" sobre los dispositivos contra el narcotráfico

Archivo - El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, interviene en un acto. Imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha pedido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y al vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, que "no intenten engañar" sobre los dispositivos puestos en marcha por el ejecutivo central contra el narcotráfico.

"Reclamo nuevamente al Gobierno andaluz que se tome en serio a los ciudadanos y los deje de intentar engañar, como lo está haciendo con la sanidad, educación o vivienda, dejando de informar de su gestión para centrar su agenda pública exclusivamente en atacar el gobierno, algo que de poco sirve para mejorar la vida de los andaluces", ha señalado este jueves en unas declaraciones remitidas a los medios.

En este sentido, ha subrayado que "ahora sí existe" un plan específico contra el narcotráfico en Andalucía, haciendo referencia al Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, "que fue una de las primeras medidas que adoptó el Gobierno en 2018, ya con Pedro Sánchez como presidente".

Fernández ha señalado que el ejecutivo central ha destinado más de 190 millones de euros a dotar de mayores medios económicos, materiales y profesionales para combatir esta actividad criminal; "ampliado el ámbito de actuación para contrarrestar las estrategias de los grupos criminales".

Asimismo, ha subrayado que el actual gabinete "ha corregido los recortes, tanto personales como materiales, ejecutados por el gobierno anterior a estos siete años de gobierno progresista y del que el señor Moreno Bonilla era miembro".

"Hoy Andalucía cuenta con 4.096 guardias civiles y policías nacionales más que en 2018. En la zona de afección del Plan de Seguridad del Campo de Gibraltar las plantillas alcanzan de media el 94%. Más seguridad, más medios, más decisión", ha explicado el delegado.

Sobre el Plan de Seguridad del Campo de Gibraltar, Fernández lo ha calificado como "una pata esencial en la estrategia de actuación en la zona centralizada en la acción policial". "Es necesario que la Junta ofrezca todo un conjunto de medidas que acaben con el entorno social que nutre a estos grupos criminales. Más alternativas laborales, más vivienda, mayor integración social y el refuerzo de la educación", ha remarcado.

"Me gustaría saber si el señor Moreno Bonilla o su vicepresidente nos pueden ofrecer resultado de estas competencias de la Junta de Andalucía y de los resultados obtenidos en la zona en estos siete años", ha aseverado.

En contraposición, ha explicado que el Plan de Seguridad del Campo de Gibraltar ha llevado a cabo más de 48.000 operaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, más de 31.500 detenidos o investigados y más de 2.300 toneladas de droga aprehendidas. "Además de aumentar la especialización y formación de los agentes y dotarlos de nuevos materiales y tecnología específica contra el narco. Y todo ello con el respaldo de organismos estatales y en colaboración con entidades internacionales", ha indicado.

Las declaraciones de Fernández llegan tras la petición este jueves de Moreno de recurra "incluso a la Armada" para defender las costas ante "la proliferación del narcotráfico por toda la costa de la comunidad, desde Almería a Huelva". Una situación en la que ha denunciado la "dejación absoluta" del Gobierno central para combatirlo.

"Toda la costa sur de Europa está ahora plagada del narcolanchas; han pasado de la marihuana a la cocaína, utilizan armas de guerra y atacan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y amenazan a miembros de la Guardia Civil y de la Policía diciéndoles que conocen dónde están tus hijos estudiando", ha indicado el presidente de la Junta.

En paralelo, el Parlamento de Andalucía ha aprobado con los votos del PP y Vox una proposición no de ley (PNL) en la que reclama que el Gobierno central reactive de manera inmediata la unidad de élite de la Guardia Civil OCON-Sur con mando único, estructura orgánica permanente y estable, con capacidad real de coordinación y con los medios humanos y materiales suficientes para combatir eficazmente contra el narcotráfico.