El Gobierno presta más de 15.850 atenciones a personas afectadas por las borrascas 'Leonardo' y 'Marta' en Andalucía

Archivo - Imagen de carreteras anegadas de agua por las fuertes lluvias que ha provocado la borrasca Leonardo en Ronda (Málaga). A 4 de febrero de 2026 en Ronda, Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Administración General del Estado mantiene operativo el dispositivo de atención dirigido a las personas afectadas por las borrascas 'Leonardo' y 'Marta' en distintos municipios de Andalucía, donde se han prestado más de 15.850 de atenciones, tanto en las unidades habilitadas en las subdelegaciones del Gobierno, como en las oficinas de atención integral ubicadas en los municipios más afectados.

Así lo ha informado la Delegación del Gobierno en Andalucía en una nota, donde ha detallado que estas actuaciones consisten en prestar apoyo administrativo en la gestión de las ayudas aprobadas por Consejo de Ministros a través Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero por el que se establecen medidas para la reparación de los daños ocasionados.

Además de la información, asesoramiento y tramitación a particulares, empresas y autónomos, también se está atendiendo a los ayuntamientos que pueden acogerse al paquete de ayudas, por importe de 2.000 millones de euros, para afrontar la reparación al 100% de sus infraestructuras municipales tras el paso de los temporales, para obras de reparación, restitución, reconstrucción, mejora y ampliación de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios de titularidad municipal o provincial, tras su inclusión en la resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial, de 20 de marzo de 2026 (BOE 21 de marzo).

Asimismo, el Gobierno ha anunciado que, próximamente, está prevista la publicación de un segundo listado que incluirá a más ayuntamientos que sufrieron daños en sus infraestructuras. Las entidades locales pueden presentar las solicitudes hasta el 28 de abril por medios electrónicos, a través del Registro Electrónico General, dirigidas al Registro General de la Subdelegación del Gobierno correspondiente.

Según ha explicado, estas ayudas son complementarias a las contempladas por el Ministerio del Interior para sufragar los gastos en que hayan incurrido las entidades locales para hacer frente a situaciones de emergencia para garantizar la vida y seguridad de las personas y el funcionamiento de los servicios públicos esenciales (reguladas en la Orden INT/305/2026, de 27 de marzo, BOE 2 de abril), y cuyas solicitudes deberán presentarse en la sede electrónica del Ministerio del Interior. El resto de municipios que hayan resultado damnificados podrán acogerse a las ayudas ordinarias, previstas en el RD 307/2005.

DISPOSITIVO DE ATENCIÓN

El operativo desplegado está integrado por 14 oficinas de atención integral situadas en los municipios más afectados, así como por unidades habilitadas en las subdelegaciones del Gobierno, una en cada capital de provincia En la provincia de Cádiz se encuentran abiertas cuatro oficinas en Grazalema, San Roque, Jerez de la Frontera y Villamartín.

Por su parte, la provincia de Granada cuenta con tres oficinas en los municipios de Cenes de la Vega, Huétor Tájar y Órgiva. En Jaén se han establecido dos, una en Cazorla y otra Orcera; dos más en la provincia de Málaga, concretamente en Benaoján y Casares; y otras dos en la provincia de Córdoba, en Palma del Río y Pozoblanco.

Por último, la provincia de Almería también se ha dotado con personal especializado en la tramitación de las ayudas en el municipio de Cuevas del Almanzora. En todas las oficinas se cuenta con personal de la Administración General del Estado y con medios y efectivos de Tragsa, en coordinación con los ayuntamientos.

Igualmente, están operativas las 417 oficinas de Correos distribuidas por las zonas afectadas. La atención se presta de forma presencial, telefónica y electrónica, tanto para la resolución de consultas como para la gestión de citas previas.

También a través del programa 'Administración cerca de ti' presta atención directa en aquellos casos en los que las personas afectadas no pueden desplazarse. Además, cada persona usuaria dispone de personal de referencia para el seguimiento de su caso, con el fin de facilitar la tramitación de los procedimientos.