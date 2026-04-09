Montero valora los 100 millones en ayudas del Gobierno al "fundamental" sector primario andaluz tras las borrascas

Archivo - La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero preside la reunión con las organizaciones agrarias. A 27 de febrero de 2026 en Sevilla, Andalucía (España). (Foto de archivo). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general y candidata del PSOE-A a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha valorado este jueves los "100 millones" que ha acordado el Gobierno central destinar a "ayudar a recuperar" al sector primario "del destrozo provocado por las borrascas", desde la premisa de que los agricultores y pescadores son "fundamentales para Andalucía".

Así lo traslada la candidata socialista y exvicepresidenta del Gobierno en un apunte en su cuenta en la red social 'X' después de que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación haya convocado una línea extraordinaria de ayudas de 100 millones de euros para titulares de explotaciones agrarias y operadores del sector agroalimentario y pesquero afectados por las borrascas de enero y febrero, causando grandes daños en Andalucía y Extremadura.

Los más de 140.000 beneficiarios incluidos en las primeras ayudas extraordinarias pueden comenzar desde esta semana a aceptar la subvención, que se encuentra entre 5.000 y 25.000 euros por beneficiario.

"Los socialistas estamos con nuestros agricultores y pescadores", ha remarcado al respecto la dirigente socialista, que ha destacado así los "100 millones" que destina el Gobierno "para ayudar a recuperar el sector primario del destrozo provocado por las borrascas". "Sois fundamentales para Andalucía, y vamos a estar siempre de vuestro lado", concluye su comentario María Jesús Montero.