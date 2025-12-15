El Gobierno prevé que los daños en Playa Granada se restituyan "casi por sí solos" al ser por un temporal de levante

Archivo - El delegado de Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, atiende a los medios. Archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

ÓRGIVA (GRANADA), 15 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha matizado este lunes que los daños registrados en Playa Granada, en Motril, son fruto de un temporal de levante y no de poniente, que es el que "genera los grandes socavones", por lo que se prevé que la playa se "restituya prácticamente por sí sola" por efecto de las mareas.

A preguntas de los periodistas en Órgiva, Pedro Fernández ha señalado que el espigón que se ha construido está pensado para todo lo que tiene que ver con la marea y viento del poniente, porque es donde se producen realmente los socavones y los daños importantes en Playa Granada, y "eso está preservado completamente".

En este caso concreto, ha sido un temporal de levante el que ha generado algunos daños que, según los técnicos de Costas, "se irán por sí solos basculando y se irán protegiendo", ha precisado Pedro Fernández, explicando que se ha hecho una obra de emergencia, pero que "no es lo normal" en el levante pues "ahí lo que produce los daños en la playa es el poniente".

"En este caso concreto, como digo, se está analizando por parte de los responsables técnicos de Costa, pero la previsión es que la propia basculación que se produce por las mareas y por los temporales Levante-Poniente se restituya casi por sí sola", ha abundado.

Ha reseñado en este contexto que "el espigón hace su función, que es vinculado a los fenómenos del Poniente y en este caso concreto el Levante se va a analizar pormenorizadamente, pero lo normal es que se restituya por sí sola prácticamente la playa".