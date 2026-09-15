El Gobierno reclama a Andalucía la devolución de 1,4 millones en ayudas a 112 salas de cine por un cambio de criterio

SEVILLA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de la Cinematografía y las Artes Visuales (ICAA), dependiente del Ministerio de Cultura, ha solicitado a Andalucía y otras cinco comunidades autonómas la devolución íntegra de las ayudas concedidas para las salas cinematográficas y creación de audiencias 2025. En el caso andaluz, se le reclaman 1.416.666 euros en ayudas para 112 salas de cine que resultaron beneficiarias. A Valencia le solicita la devolución de 1,087 millones (86 salas); Castilla La Mancha, 392.114 (31 salas); Canarias, 265.625 euros (21 recintos); Baleares, 189.732 euros (15) y Navarra, 189.732 euros y 15 salas.

Desde el Ministerio explican a Europa Press que el cambio de criterio obedeció a los "reparos" puestos por la Intervención de Cultura a la que terminó dando la razón la Intervención General, dependiente de Hacienda.

Fuentes del sector lamentan la "aplicación sobrevenida" a las comunidades autónomas de un requisito que no figuraba en las condiciones de la transferencia a las comunidades autónomas, que sólo consistía en que debían convocar las ayudas antes del 31 de diciembre de 2025, tal como así ocurrió. "En ningún caso" exigía que el procedimiento estuviera resuelto ni que las ayudas hubieran sido concedidas dentro de ese mismo ejercicio.

En el caso andaluz, la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte de la Junta de Andalucía cumplió la condición que ahora se pretende modificar aprobando "en tiempo y forma" las bases reguladoras y realizando la convocatoria dentro de los plazos establecidos por el ICAA, antes del 31 de diciembre de 2025, tal como se acordó en una reunión de la Conferencia Sectorial de Cultura con presencia del ministro Ernest Urtasun. El procedimiento culminó con la resolución de concesión de fecha 23 de junio de 2026, por el importe íntegro de la convocatoria.

La medida del ICAA resulta "incomprensible", afirman desde el sector, especialmente teniendo en cuenta que los fondos fueron convocados dentro del plazo establecido, el procedimiento se tramitó y la totalidad de los recursos se destinó finalmente a la finalidad cultural prevista.

Defienden que "no puede aplicarse con carácter retroactivo a la gestión de 2025 una condición que fue incorporada expresamente para las transferencias de 2026, causando un grave perjuicio al sector de la exhibición cinematográfica en Andalucía".

EXPLICACIONES DEL MINISTERIO

En mayo de 2025, el Pleno de la Conferencia Sectorial de Cultura, que reúne a todas las comunidades y ciudades autónomas, aprobó los criterios de distribución territorial y el reparto de los créditos destinados, entre otras actuaciones, a las ayudas para salas cinematográficas y creación de audiencias, por valor de 8,5 millones de euros. Así, en ejecución de este acuerdo, mediante Resolución de la Dirección General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, se acordó la transferencia de crédito a 16 comunidades autónomas, y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla para este fin.

Posteriormente, ya en 2026, la Intervención Delegada en el Ministerio de Cultura (órgano de la Intervención General de la Administración del Estado, y parte del Ministerio de Hacienda), formuló "reparos" relacionados con el cumplimiento del artículo 86.2 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria. Esto supuso un "cambio de criterio" a respecto del período de ejecución de los fondos, que la Intervención delimitó al propio ejercicio de 2025, lo que ha derivado en la solicitud de devoluciones de crédito a aquellas comunidades autónomas que no habían ejecutado los fondos conforme al criterio adoptado con posterioridad por la Intervención Delegada.

Todas ellas, además de la Federación de Cines de España (FECE) y la Asociación de Exhibidores Independientes de España (PROMIO), "fueron informados de la situación a principios del pasado mes de agosto".

El Ministerio de Cultura ha mantenido esta partida de ayudas a salas de cine en 2026, por valor de 8.5 millones de euros, y la mantendrá en las próximas convocatorias, aseguran desde el departamento de Urtasun.

Además, el Ministerio de Cultura tiene otras líneas de ayudas dirigidas al apoyo a las salas de cine y a la creación de públicos. Es el caso del programa Cine Escuela, que promueve la asistencia a salas de estudiantes de primaria y secundaria con fines pedagógicos, y que cuenta con una inversión cercana a los 3 millones de euros; o el programa Cine Sénior, que promueve la asistencia a salas de mayores de 65 años, va por su cuarta edición y cuenta con una dotación de 11.15 millones de euros.

Por otra parte, el Bono Cultural Joven, dirigido a jóvenes de 18 años, es también utilizado en compra de entradas de cine, en su partida dedicada a 'artes en vivo, patrimonio cultural y artes audiovisuales'.