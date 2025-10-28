El Gobierno reclama que los presupuestos de la Junta atiendan las "importantes necesidades" en Sanidad de Andalucía

Archivo - El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, en una rueda de prensa. (Foto de archivo). - María José López - Europa Press - Archivo

GRANADA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha confiado en que el proyecto de Ley de Presupuestos de la comunidad para 2026 dé "respuesta" a las "importantes necesidades" que tiene la región en materias como la Sanidad y que contemplen la condonación de los 18.000 millones de euros que el Ejecutivo central ha ofrecido a Andalucía.

A preguntas de los periodistas en Granada, Pedro Fernández ha dicho desconocer si estos presupuestos van a permitir que "haya un compromiso real" de la Junta para acogerse al "ofrecimiento del Gobierno de España de triplicar la inversión en vivienda pública" o si contemplan "cumplir con la Ley de Vivienda del Estado y propiciar que se declaren las zonas tensionadas" para favorecer una reducción del precio del alquiler.

En materia de sanidad ha lamentado que, en un momento en el que se están produciendo las mayores transferencias y contribución del Gobierno de España a Andalucía, "tengamos la peor sanidad de la historia" en esta comunidad y ha llamado a poner "solución" optando por la defensa de la sanidad pública y la "dignidad de los trabajadores".

En esta línea, ha destacado que hay que evitar "situaciones tan sumamente lamentables, estructurales como las que estamos asistiendo en este momento", ha dicho en relación a los fallos en los cribados de cáncer de mama que afectan a las mujeres pero, según ha matizado, "también a la gran mayoría de personas que desconfiamos a partir de este momento del funcionamiento de una sanidad pública que hasta el año 2018 tenía una consolidación y una valoración máxima por parte de la ciudadanía".

"A partir de ahí, yo no sé si ese presupuesto contempla la condonación de los 18.000 millones de euros que el Gobierno de España ha ofrecido a Andalucía como la comunidad con mayor cantidad de condonación propuesta y que podría beneficiar a los propios presupuestos, de tal manera que el ahorro en el pago de intereses propiciaría la mayor inversión posible", ha agregado Fernández.

