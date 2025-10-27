Vox augura un Presupuesto de 2026 similar a años anteriores y anuncia que lo rechazará si no se aceptan sus enmiendas

SEVILLA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha augurado este lunes que el Presupuesto de la comunidad para 2026 que este martes aprobará el Consejo de Gobierno será similar a los de años anteriores y ha anunciado que lo rechazarán si las enmiendas que plantee su partido no son aceptadas por la mayoría absoluta del PP-A.

En declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla, ha dicho que lo que esperan de los presupuestos de 2026 del Gobierno de Juanma Moreno "es lo que se ha venido desarrollando y ejecutando durante los últimos años".

"Nos traerán unos presupuestos que no nos gustarán y que nosotros trabajaremos y enmendaremos para mejorarlos", ha dicho Gavira, apuntando que si las propuestas de Vox para "mejorarlos" son aceptadas, apoyarán las cuentas del próximo año y si no es así, las rechazarán.

"Si nos dicen que no, pues les diremos que no vamos a votar a favor de sus presupuestos porque no van a ser buenos para los andaluces", ha dicho Gavira.