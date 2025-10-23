El Gobierno replica que la Junta de Andalucía "tiene acceso a todos los casos incluidos" en el sistema Viogén

Archivo - Una de las Comisiones de Seguimiento contra la Violencia de Género del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM). (Foto de archivo). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Andalucía ha señalado este jueves, en respuesta a unas declaraciones de la consejera andaluza de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López (PP-A), que "la Junta de Andalucía tiene acceso a todos los casos incluidos en el sistema Viogén", de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género.

En un mensaje remitido a los medios de comunicación, desde la Delegación del Gobierno han respondido así a la consejera de Inclusión Social, quien en el transcurso de una interpelación que el Grupo Socialista le ha dirigido en el Pleno del Parlamento andaluz ha advertido de que el sistema Viogén "lleva un año fallando", y su departamento está recabando información sobre el número de mujeres incluidas en él con las que "no ha podido contactar" el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) como consecuencia de esa incidencia.

Desde el Gobierno han replicado a la consejera que "es falso que se le esté negando" a la Junta de Andalucía "el acceso a los datos de contacto", que "se establece en el 'Convenio entre el Ministerio del Interior y la Comunidad Autónoma de Andalucía para la incorporación de sus unidades competentes al 'Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén)'", publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 26 de octubre de 2020.

Con posterioridad a esa fecha, "este mismo año, se ha vuelto a firmar el convenio entre el Ministerio del Interior y la Junta de Andalucía para la incorporación de sus unidades competentes" al sistema Viogén, según ha aclarado también el Gobierno.

Las mismas fuentes han agregado que "la Junta de Andalucía, a través del personal que ha designado, posee el rango de administrador general que le habilita para modificar las personas de su administración autorizadas para el acceso al sistema".

"Es decir, es la propia Junta de Andalucía la que autogestiona la persona o personas de su administración que pueden acceder a los datos de las personas integradas en Viogén", han continuado desde el Gobierno, desde donde han subrayado que se trata de "datos muy sensibles, delicados y extremadamente protegidos que afectan a la seguridad e integridad de las propias mujeres, por lo que solo pueden acceder a los mismos las quienes están autorizadas en el sistema Viogén".