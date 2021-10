Gobierno replica a Moreno que Andalucía comunicó que no tenía proyectos de inclusión social para colectivos vulnerables

SEVILLA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha señalado este jueves que "resulta cuanto menos sorprendente" que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "se queje de quedar excluida" del Real Decreto aprobado el pasado Consejo de Ministros que regula la concesión directa de subvenciones por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el ámbito de la inclusión social, "cuando ha sido la propia administración autonómica andaluza la que, a diferencia de otras comunidades, ha decidido no adherirse a los convenios específicos para el desarrollo de actuaciones destinadas a colectivos vulnerables".

Fernández se ha pronunciado de este modo en un comunicado después de que Moreno haya criticado durante el Debate sobre el Estado de la Comunidad que el secretario general del PSOE-A y alcalde de Sevilla, Juan Espadas, "no es capaz de levantar la voz" y "no diga ni pío" ante lo que ha tachado de nuevo "maltrato" del Gobierno a la comunidad autónoma y, en este caso de forma particular a la ciudad de Sevilla, al quedar fuera del reparto de subvenciones concedidas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el ámbito de la inclusión social en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Según recuerda Fernández, la concesión directa de subvenciones por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones contempladas en dicho Real Decreto en el ámbito de la inclusión social, permitirá el despliegue de las políticas de inclusión ligadas al Ingreso Mínimo Vital en nueve comunidades que, "a diferencia de Andalucía", sí han solicitado su adhesión, como Galicia, Asturias, País Vasco, Navarra, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad Valenciana y Ceuta, por un importe conjunto de 68 millones de euros.

"Andalucía ha manifestado que no tenía proyectos destinados a colectivos vulnerables, según ha expresado en las reuniones y comunicaciones celebradas entre el Ministerio y las comunidades autónomas", ha remarcado el delegado del Gobierno, que ha señalado que "si al presidente de la Junta de Andalucía le preocupa, como dice, que la comunidad andaluza sea una de las comunidades con mayor riesgo de exclusión social debería adherirse a estos fondos que el Gobierno de España dispone para ello, en lugar de dedicarse a difundir el relato de un supuesto agravio a Andalucía que no se corresponde en absoluto con la realidad".

Además de los nueve convenios que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha rubricado con sendas comunidades autónomas, se realizarán otros dos junto con los Ayuntamientos de Madrid y Barcelona, por un importe de 20 millones de euros, y los cinco restantes (del total de 16) se firmarán con entidades del Tercer Sector (Fundación Secretariado Gitano, Hogar Sí, Save the Children, Plena Inclusión y Cáritas), por un importe de 24 millones de euros.

De este modo, a través de comunidades y ciudades autónomas, de entidades locales y de entidades del tercer sector se firmarán convenios para desarrollar proyectos piloto en todo el territorio nacional, y llegar a uno de cada cuatro beneficiarios actuales del Ingreso Mínimo Vital.

En el desarrollo de estos proyectos piloto, el Ministerio colaborará con dos de las entidades más prestigiosas en el ámbito nacional e internacional dedicadas al conocimiento de la metodología de ensayos de control aleatorio vinculada a la reducción de la pobreza y a la desigualdad, así como a la economía del desarrollo: J-Pal y Cemfi.

En esta primera convocatoria se podrán desarrollar en Andalucía programas con entidades del tercer sector (Fundación Secretariado Gitano, Hogar Sí, Save the Children, Plena Inclusión y Cáritas) con las que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones mantiene líneas de colaboración en la comunidad andaluza.