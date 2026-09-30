Gobierno replica a Vox que los datos sobre casos de violencia de género "son públicos y de fácil acceso"

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SEVILLA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno central ha replicado este miércoles a Vox tras su acusación sobre "ocultación" de datos relativos a los casos de violencia de género en Andalucía que esa información es "pública y de fácil acceso".

Fuentes del Gobierno central se han pronunciado así después de que el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Javier Cortés, haya acusado este miércoles al Ejecutivo nacional de "ocultar" datos a la Consejería de Justicia sobre casos de violencia de género en la comunidad para poder "luchar contra esta lacra".

Cortés se ha referido a una carta que el vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira (Vox), remitió al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes el pasado 10 de agosto solicitando datos sobre número de delitos, año y tipo del delito, la provincia en la que se produjeron y la nacionalidad de "los agresores sexuales".

"Los datos relativos a violencia de género pueden consultarlos en la página web del Ministerio de Igualdad, que actualiza continuamente los datos sobre feminicidios y mensualmente el boletín estadístico con todos los datos referentes a este tipo de violencia", según han trasladado fuentes del Ejecutivo nacional a Europa Press.

Han añadido que si Vox "está interesado, además, en los casos de violencia sexual, puede también dirigirse a las publicaciones del Consejo General del Poder Judicial, en concreto a su boletín".

"Datos públicos y de fácil acceso, algo que deberían conocer todos los cargos públicos que tienen responsabilidades de gobierno", según el Ejecutivo nacional, que apunta que la petición de Gavira en su carta pone de manifiesto "un enorme desconocimiento de las materias que son de su competencia, lo que resulta especialmente llamativo para quien ostenta la Consejería de Justicia".