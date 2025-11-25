El Gobierno reprueba "cualquier actitud de tibieza, de ambigüedad o contraria a la violencia de género"

SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha destacado este 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que reprueba "una vez más cualquier actitud de tibieza, de ambigüedad o contraria a la violencia de género". "Lamentablemente, estamos asistiendo en muchos territorios al pacto de la derecha y ultraderecha que tiene como base la negación de la violencia de género o la tibieza, como ocurre en algunos gobiernos del Partido Popular" , ha señalado.

Así lo ha manifestado Fernández en el acto institucional con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer celebrado este martes en el Círculo de los cipreses, en el Parque de María Luisa (Sevilla). En este sentido, el delegado del Gobierno ha resaltado que "es una lucha que no admite dudas o divagaciones porque se adentra en la historia con esa lucha feminista de más de 300 años y con importantes modificaciones legislativas que el gobierno de España ha realizado permanentemente".

El delegado ha reivindicado que "seámos unánimes en la defensa del derecho humano que representa la igualdad entre mujeres y hombres y sobre todo y ante todo de la erradicación de ese machismo que mata a las mujeres". Durante el acto, según ha informado la Delegación del Gobierno, Fernández ha resaltado que "estamos ante una realidad muy dolorosa, detrás de cada asesinato quedan decenas de personas destrozadas por una pérdida irreemplazable", "una evidencia que nos interpela a continuar trabajando desde todos los ámbitos para erradicar el machismo, que está en la base de esta violencia".

En este sentido, ha señalado la necesidad de poner freno a los discursos que intentan minimizar o negar las situaciones de sometimiento económico, social y emocional que padecen muchas mujeres. Además, Fernández ha destacado el Pacto de Estado contra la violencia de género, dotándolo económicamente para que las comunidades autónomas y ayuntamientos tengan la "capacidad de sustentarse", ha señalado. "Esto es una lucha de toda una sociedad, que exige de todos los ámbitos: el educativo, el social, el cultural y el político".

Respecto a los menores, desde el 1 de enero de 2013, las víctimas mortales menores de edad han ascendido a 65, de las cuales tres corresponden al presente año. Del mismo modo, el número de menores que han quedado huérfanos a consecuencia de estos crímenes desde 2013 hasta la actualidad se sitúa en 489. Las cifras recogen los casos de niños y niñas asesinados por sus propios progenitores o por las parejas y exparejas de sus madres.

"No se trata sólo de datos, detrás hay vidas truncadas y asesinatos que dejan un rastro de dolor", ha declarado Fernández, insistiendo en que "la sociedad no puede relajarse ante esta lacra social". Asimismo, ha instado a la ciudadanía y a todas las instituciones a mantener una actitud firme y comprometida, recordando que "la defensa de los derechos de las mujeres es una responsabilidad compartida que exige coordinación y esfuerzo conjunto".

También ha subrayado que "apostar por el feminismo significa apostar por la igualdad de oportunidades, por una sociedad sin discriminación y por la condena inequívoca de las violencias machistas". En la misma línea, Fernández ha asegurado que "resulta imprescindible seguir reforzando los sistemas de apoyo, protección y acompañamiento a las víctimas, así como promover recursos y programas que garanticen su seguridad y permitan avanzar en la reparación del daño sufrido".

Posteriormente, Inmaculada Miguel, secretaria Ejecutiva de UGT Sevilla, y Vanessa Casado, secretaria de Mujer e Igualdad de Comisiones Obreras de Sevilla, han sido las encargadas de leer el manifiesto institucional. En el acto también han estado presentes el jefe Superior de Policía Nacional de Andalucía Occidental, Andrés Martín Garrido; el comandante jefe de Investigación la comandancia de la Guardia Civil en Sevilla, Fernando Bueno; la secretaria general de la Delegación del Gobierno en Andalucía, Isabel Mayo; la jefa de la Unidad contra la Violencia de género de la Delegación del Gobierno en Andalucía, Maribel Montaño; el secretario general de Comisiones Obreras de Sevilla, Carlos Aristu; así como otros miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y representantes de instituciones y movimientos sociales.