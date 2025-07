"El Gobierno de Sánchez, el que más le conviene a Andalucía por transferencias y medidas", reivindica Pedro Fernández

GRANADA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha afirmado este jueves en su balance de la repercusión en Andalucía de medidas del Gobierno que con "los recursos históricos transferidos, las inversiones y las medidas de impulso económico y de protección social demuestran que el Gobierno de Pedro Sánchez es el que más conviene a Andalucía".

Fernández ha apuntado que "con datos y cifras reales" se puede concluir que "el país afronta una época de prosperidad y nuestra tierra se está beneficiando de esta tendencia nacional, es decir, España avanza y Andalucía y los andaluces con ella".

Ha aclarado que este "crecimiento no es fruto de la inercia o de la casualidad, sino de un Gobierno que, frente a las dificultades, adopta medidas pensando en el interés general ciudadano, en reforzar el Estado de Bienestar, sin descuidar a los sectores productivos", según una nota del Gobierno.

Ha blandido los últimos datos de empleo en Andalucía, con el ejemplo de que en el segundo trimestre del año sitúan la tasa de paro en el 14,8%, "la más baja desde 2008 y 8,29 puntos menos que en 2018, con medio millón de trabajadores más en Andalucía".

"Los datos no engañan", ha apostillado, "y son consecuencia del refuerzo de la negociación colectiva y de la mejora de las condiciones laborales y salariales promovidas por la reforma laboral, que ha conseguido que la temporalidad en el sector privado andaluz haya caído más de tres puntos en tan solo dos años y medio".

Al mercado laboral ha sumado Fernández "la cifra récord" de recursos de financiación autonómica, tanto en este 2025 como para 2026.

Al término de este año el Ministerio de Hacienda habrá transferido a la Junta 28.493 millones de euros y en 2026 las transferencias alcanzaran los 30.587 millones de euros provenientes de las entregas a cuenta, que suben un 6,7%, y de la liquidación de 2024.

Ha señalado que "en solo 24 horas, entre el miércoles y este jueves, la Junta de Andalucía recibe del Ministerio de Hacienda 3.085 millones de euros, 1.855 millones de las entregas a cuenta de enero a junio y otros 1.230 millones de la liquidación de 2023".

Fernández se ha preguntado "adónde han ido a parar estos recursos que suman en los siete años de gobierno de Pedro Sánchez 53.800 millones de euros más que hace siete años, una enorme cantidad de millones" que, ha aclarado, "no se refleja en la situación de los servicios públicos en Andalucía".

Ha afirmado que "Andalucía podría ir mucho mejor si la Junta los gestionara" para reforzar los servicios públicos de competencia autonómica y ha apuntado aquí los 662 millones de euros destinados a políticas en materias de empleo.

CASI 8.000 MILLONES DEL PLAN DE RESILIENCIA, LA MITAD DE GESTIÓN DE LA JUNTA

El delegado del Gobierno ha señalado que Andalucía ha recibido ya 7.974 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, provenientes de los fondos europeos Next Generation, de los que el Gobierno de España ha transferido 4.329 millones de euros a la Junta de Andalucía, para que los gestione directamente, y 3.645 son de gestión estatal.

"A cuatro años vista de las primeras entregas de estos fondos europeos y con apenas un año para justiciar inversiones, la Junta está por debajo de la ejecución media del resto de comunidades y se sitúa en el puesto 14 de 17", ha asegurado Fernández, advirtiendo de que "cada euro sin ejecutar es una oportunidad perdida para nuestra tierra".

Frente a esta situación, se ha referido a los fondos europeos que gestiona directamente el Estado en Andalucía, que ascienden a 3.645 millones de euros y que se traducen en 196.824 beneficiarios andaluces, de los más de la mitad (53,5%) son pymes, autónomos y microempresas.

Aquí ha mencionado los proyectos estratégicos impulsados por el Gobierno en cada provincia andaluza, como el Centro de Ensayos de Sistemas Aéreos no Tripulados, en la provincia de Huelva; el valle del Hidrógeno Verde, en Cádiz; la Agencia Espacial, en Sevilla; la Base Logística del ejército, en Córdoba; el Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación (CETEDEX), en Jaén, el Centro en investigación y fabricación de semiconductores IMEC, en Málaga, el acelerador de partículas IFMIF-DONES, en Granada y la conexión ferroviaria en Alta Velocidad, en Almería.

"Con el desarrollo de estos proyectos estratégicos, unido a los fondos europeos gestionados por el Estado y al despliegue de PERTEs como los del vehículo eléctrico, el de la digitalización del ciclo del agua, el del hidrógeno verde, el agroalimentario o el de microchips y electrónica, el Gobierno de España fortalece y protege al sector empresarial", ha añadido.

AMPLIAR LA PROTECCIÓN SOCIAL

"Todo este esfuerzo va acompañado de medidas y de recursos para mantener y reforzar el Estado de Bienestar, para mejorar los servicios sociales que gestiona cada administración autonómica, para ampliar derechos a la ciudadanía, para fortalecer lo público garantizando la universalidad de las políticas", ha asegurado Pedro Fernández, lo que le ha llevado a defender que "frente a los recortes del pasado, la ampliación de derechos del presente".

Se ha referido a los 63 millones de euros en los dos últimos años para el refuerzo de la Atención Primaria en Andalucía y los 15 millones del Plan de Salud Mental, a los 68 millones para atención bucodental, a la ayuda de 100 euros para la adquisición de gafas que necesiten los menores de 16 de años, así como a las ofertas públicas de Formación Sanitaria Especializada, "pasando de una oferta de 8.042 plazas en 2018 a las 12.366 de la última convocatoria de este año, 4.324 sanitarios más, un crecimiento del 53,7%".

El delegado ha sustentado con cifras el "incremento histórico de partidas que amplían el escudo de protección social"," como las becas, con 673 millones de euros, el 27,5% del total nacional, de las que se benefician 275.000 estudiantes; los 145 millones destinados al impulso a la FP dual, la ampliación de los permisos por nacimientos y cuidados, el Ingreso Mínimo Vital, "que protege a más de 726.000 andaluces", o la revalorización un 37% de las pensiones a 1,5 millones de personas.

VIVIENDA: 1.300 MILLONES TRANSFERIDOS DESDE 2018

En el caso de la vivienda ha reivindicado que el Gobierno de España "está destinando una cantidad importante de recursos, auxiliando a la Junta de Andalucía ante la incapacidad de gestionar temas de su competencia, y regulando y legislando para frenar la especulación".

"Desde 2018, el Gobierno de Pedro Sánchez ha destinado a nuestra tierra 1.300 millones de euros para políticas de vivienda", cantidad que ha permitido construir y rehabilitar 44.000 viviendas, si bien el delegado ha criticado que "en Andalucía no se aplica la ley de vivienda aprobada por el Ejecutivo, que está bajando los precios del alquiler en las comunidades sí se han acogido a ella", por lo que se ha preguntado "cómo es comprensible que la cerrazón y la estrategia de la confrontación y del no por el no esté perjudicando a miles de andaluces".

"Estamos batiendo récord de licitación", ha insistido el delegado, poniendo el foco en la provincia de Granada, "donde en 2024 superamos los 260 Meuro y en lo que va de año alcanzamos los 412 millones licitados", con el avance en proyectos como la variante de Loja, la integración en la capital o los proyectos para mejorar la conexión Granada-Almería.

Fernández ha apremiado a la Junta de Andalucía a "invertir cada euro que recibe y a abandonar el discurso de la falta de recursos para ocultar con vocerío una buena realidad y unos buenos proyectos a los que se dedica el Gobierno de España".

"Andalucía merece un gobierno que se centre en resolver sus problemas y no aferrado a sus intereses políticos, en una política de escaparate y de mero lucimiento personal. Más realidades y menos fotos", ha concluido.