Gobierno señala su apoyo al sector turístico de Jaén para potenciar la provincia como "destino de interior privilegiado"

Archivo - El subdelegado del Gobierno, Manuel Fernández (4d), en una visita a la intervención en el castillo de Jaén. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

JAÉN 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández, ha destacado este viernes el apoyo estatal al sector turístico de la provincia con el objetivo de potenciarla como un "destino de interior privilegiado".

Al respecto, ha aludido a los más de 90 millones de euros del Plan de Recuperación que el Ejecutivo central ha destinado en este ámbito "y que se han convertido en una punta de lanza para la provincia con una importancia estratégica para la economía y el empleo".

Así lo ha señalado Fernández en una nota, en la antesala de la celebración de Fitur 2026, donde el territorio jiennense "será protagonista con la mayoría de sus iniciativas financiadas por el Plan de Recuperación del Gobierno de España y en colaboración con la Diputación y varios ayuntamientos".

"El Gobierno de España está respaldando al sector para poder reposicionar un modelo de turismo que siga abanderando a la provincia de Jaén como un destino de interior privilegiado y atractivo", ha asegurado.

Ha considerado que es un momento estratético para profundizar en un turismo diferenciado al de sol y playa, con valores añadidos desde el punto de vista patrimonial, cultural, gastronómico y de naturaleza, y que "está dando resultados" porque se sigue "creciendo en el número de visitantes".

En este contexto, ha valorado los cerca de 70 millones que han llegado a la provincia de Jaén en los últimos años, procedentes en su mayoría de los fondos europeos del Plan de Recuperación del Gobierno. Una cifra que se eleva hasta los 90 millones, si se unen otras inversiones dirigidas a la modernización y competitividad del sector turístico, como acciones relacionadas con la digitalización o la eficiencia energética en el sector turístico y de servicios.

"Hay que poner en valor el compromiso del Gobierno de España con la provincia y el apoyo e impulso recibido en los últimos años con una aportación realmente importante para construir un modelo de turismo que está enriqueciendo a la provincia de Jaén también desde el punto de vista cultural y social", ha manifestado.

El subdelegado ha ensalzado también el trabajo que está realizando el sector y ha animado a los y las empresarias a seguir aprovechando las oportunidades que representan estos fondos e ir de la mano de las administraciones.

"Hay que insistir en el posicionamiento de la provincia de Jaén como destino privilegiado, una vez que los proyectos y recursos puestos en marcha al amparo de estas inversiones estén a pleno rendimiento", ha dicho. El objetivo es ser más competitivos y sacar el máximo rendimiento a las oportunidades que ha representado el Plan de Recuperación o las inversiones procedentes de otras líneas de subvención.

Ha explicado que estas inversiones se enmarcan en "una estrategia más amplia que posiciona a Jaén como un destino turístico de excelencia, aprovechando su rico patrimonio y sus recursos naturales". Una estrategia que "permitirá continuar su apuesta de forma exponencial, atraer nuevos segmentos de mercado y consolidarse como un destino turístico para los 365 días del año".

PLANES DE SOSTENIBILIDAD

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo impulsa once planes de sostenibilidad turística en destino (PSTD) específicos para la provincia de Jaén ara los ayuntamientos de Úbeda, Baeza y Cazorla, así como para la Diputación Provincial de Jaén para la Sierra Morena Jiennense-Territorio Lince, para los parques naturales de Cazorla, Segura y Las Villas y Sierra Mágina y para el desarrollo del Óleoturismo.

También resultaron beneficiadas las iniciativas presentadas por los ayuntamientos de Martos, La Carolina, Alcalá la Real y Jaén capital para diferentes proyectos vinculados a la transformación de los destinos turísticos de la provincia.

En este sentido, ha apuntado que jugará un papel estratégico el proyecto que desarrolla la Diputación gracias a una ayuda de 4,6 millones del Ministerio de Turismo, para el despliegue de plataformas tecnológicas y soluciones digitales en destinos de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes y que ha sido presentado recientemente.

Además, la provincia recibe un impulso turístico significativo con la asignación de los seis millones de euros para el Plan Impulsa Patrimonio, que se reparten las ciudades de Úbeda y Baeza. A ello hay que sumar los cerca de cuatro millones de euros destinados a las mejoras en los paradores de Jaén y de Úbeda y la rehabilitación de la Iglesia de Santo Domingo del Arrabal Viejo de Alcalá la Real.

MEJORA DE PATRIMONIO

El Gobierno destina otros 13,2 millones en ayudas para cinco proyectos de mejora del patrimonio histórico con uso turístico en otros tantos municipios, como la Recuperación del antiguo Convento de Santo Domingo de Jaén y de los restos arqueológicos de los palacios islámicos, con una ayuda de 2,99 millones para la Diputación, y obras de conservación y puesta en valor del Conjunto Arqueológico de Cástulo en Linares, con una subvención de 1,53 millones de euros para la Junta de Andalucía.

Igualmente, figuran la restauración y recuperación patrimonial del trazado urbano del Castillo y Fortaleza de Villavieja de Beas de Segura, con 2,95 millones para el Ayuntamiento; la restauración del Pósito de Labradores de Guarromán (con casi tres millones) y la restauración de la muralla y rehabilitación urbana para itinerario turístico patrimonial de Sabiote (2,8 millones).

ESTRATEGIA ESPAÑA TURISMO 2030

El subdelegado ha señalado que todas estas actuaciones comparten filosofía con la Estrategia España Turismo 2030, aprobada en octubre de 2025 por el Consejo de Ministros. Se trata de una agenda compartida con todos los actores del ecosistema turístico para orientar la transformación del turismo español hacia un modelo sostenible, equilibrado e inclusivo.

Tiene dos principios orientadores: situar a las personas en el centro de las políticas turísticas, con los residentes como destinatarios de ellas por primera vez, y abordarlas desde la premisa de la triple sostenibilidad del sector, económica, social y medioambiental.