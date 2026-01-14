Gobierno subvenciona con 9,3 millones para reparar infraestructuras municipales dañadas por catástrofes en Andalucía

Archivo - Calle con agua acumulada por las lluvias. Imagen de archivo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la resolución que establece para Andalucía una subvención de 9.375.827,85 euros, destinada a 196 proyectos --sobre un presupuesto global de obras proyectadas de 20.298.863,24 euros-- para la reparación de infraestructuras municipales dañádas por catástrofes así como de la red viaria provincial.

Según ha informado la delegación del Gobierno en Andalucía en una nota, con esta resolución se acuerda la asignación de subvenciones destinadas a la recuperación de los daños causados por las inundaciones y otros fenómenos de distinta naturaleza registrados entre el 16 de septiembre de 2024 y el 24 de marzo de 2025, periodo durante el cual el territorio andaluz fue declarado 'Zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil' como consecuencia de inundaciones producidas por fenómenos meteorológicos adversos.

De este modo, concluido el plazo de presentación de solicitudes, las subdelegaciones o delegaciones del Gobierno han desarrollado las comprobaciones legales establecidas y, una vez que se ha verificado el cumplimiento de los requisitos de la convocatoria, se culmina la tramitación del procedimiento con la asignación de las subvenciones.

Así, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha aprobado "la asignación de la subvención máxima a percibir por las entidades beneficiarias, correspondiente a cada uno de los proyectos relacionados".

Por tanto, proyectos a los que se asigna una subvención del 50 por ciento de su coste, con un importe total máximo para la totalidad de las subvenciones, a nivel nacional, que asciende a 37.916.939,73 euros.