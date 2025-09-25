Gójar lleva al contencioso-administrativo la zona de bajas emisiones de Granada

GÓJAR (GRANADA), 25 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Gójar, en el área metropolitana de Granada, ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra la ordenanza de movilidad del consistorio de la capital granadina, que limita la entrada de vehículos de los municipios del cinturón en la ciudad en el marco de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que entra en vigor con sanciones la semana que viene, en concreto el miércoles, 1 de octubre.

Los servicios jurídicos, según ha informado el Ayuntamiento de Gójar en una nota de prensa este jueves, han considerado que el procedimiento seguido en la capital granadina, con gobierno local del PP, para el diseño de la ZBE "es irregular y amenaza directamente la vida cotidiana de miles de vecinos del área metropolitana".

El alcalde de Gójar, Joaquín Prieto, del PSOE, ha subrayado que el consistorio "no se ha limitado a presentar alegaciones, sino que ha dado un paso más para frenar una normativa que, de aplicarse tal y como está planteada, generará graves perjuicios a nuestros vecinos".

Prieto ha precisado que comparte el objetivo de fondo de mitigar la contaminación y mejorar la calidad del aire, "algo en lo que todos estamos de acuerdo", pero ha recalcado que "el problema está en el procedimiento seguido: no ha habido un estudio previo riguroso que analice cómo esta medida va a afectar desde el punto de vista socioeconómico a la realidad metropolitana".

En este sentido, el regidor ha reclamado una reflexión profunda sobre el modelo de movilidad para Granada y su entorno, de forma que se busque un equilibrio entre sostenibilidad ambiental, cohesión social y viabilidad económica.

"Desde luego, tenemos que mejorar el transporte público y trabajar en alternativas reales que ofrezcan soluciones antes de imponer restricciones que afectan a miles de ciudadanos", ha subrayado.

Así las cosas, el Ayuntamiento de Gójar sostiene que la ZBE aprobada "carece de la coordinación necesaria con los municipios colindantes, ignora el Plan Metropolitano de Transporte Sostenible de la Junta de Andalucía y discrimina a los vehículos en función de su procedencia, sin valorar su verdadero impacto ambiental".

Además, la corporación municipal advierte de que el proyecto incumple la obligación de diseñar un plan de medidas concretas para reducir emisiones, mejorar la calidad del aire y garantizar la salud de la ciudadanía.

"En lugar de fomentar un modelo metropolitano equilibrado, se ha optado por una ordenanza improvisada y aislada que ignora las necesidades reales de quienes vivimos y trabajamos en este entorno", ha concluido el alcalde, que ha apuntado como modelo de gestión a seguir desde el Ayuntamiento de Granada para este asunto el que se sigue para el proyecto de Capitalidad Cultural Europea en 2031, que recientemente aglutinaba los apoyos de los municipios de la provincia.