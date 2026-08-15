El golf se consolida como tercer deporte por número de federados andaluces con 54.164 inscritos y 108 campos hasta julio

Archivo - Imagen de archivo de campos de golf en Marbella (Málaga). - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA - Archivo

SEVILLA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Andaluza de Golf (FGA), Pablo Mansilla, ha señalado que el golf ha experimentado un aumento de su práctica durante los últimos años y se ha consolidado como el tercer deporte por número de federados en Andalucía, situándose como uno de los principales referentes a nivel nacional.

En declaraciones a Europa Press, Mansilla ha explicado que la región andaluza se posiciona como la segunda federación a nivel nacional con un total de 54.164 federados hasta julio de 2026 solo por detrás de Madrid, con más de 100.000 asociados; y un total de 108 campos.

En relación con la cifra de inscritos en Andalucía, en 2016 había un total de 43.653 federados, 10.511 más con respecto a 2026, reflejando una evolución de licencia de un 24,08%.

De esta manera, el presidente ha informado que el aumento se ha visto reflejado tras la llegada de la pandemia al ser el golf un deporte individual, pues desde 2021 se han asociado 5.957 personas con una variación de licencia del 12,36%.

Paralelamente, 13.987 de los afiliados actuales son mujeres y representan un 25,82% del total del número en la comunidad andaluza. Además, el territorio andaluz acoge cada año el Open Femenino de Golf, televisado en 150 países. "Tratamos de potenciar el golf femenino en Andalucía", ha subrayado el presidente.

En contexto, la comunidad cuenta con 108 campos de golf ocupando así un 25% de los mismos en España. De este modo, el 70% de éstos se concentran entre las provincias de Málaga y Cádiz, un espacio conocido como la Costa del Golf, y en torno al 50% recae únicamente en el área malagueña.

Asimismo, según ha destacado Mansilla, en uno de los campeonatos donde participa Europa Continental frente a las islas británicas, hasta tres andaluces conforman el primer equipo formado por seis jugadores en total, de manera que abarcan la mitad del conjunto. "Andalucía destaca a nivel de juego", ha asegurado.

En cuanto a las diferentes categorías que componen este deporte, predominan adultos y senior ya que el 45% de los federados en la región tienen más de 50 años y el representante de la federación ha indicado que "puede competir un nieto con un abuelo, algo difícil de ver en otros deportes".

Por otro lado, alrededor de 800.000 personas visitan Andalucía al año como turismo de golf, lo que genera indirectamente 55.000 empleos y con el efecto directo e indirecto inducido supone el 3% del PIB andaluz, según ha mencionado el portavoz.

Además, entre las competiciones destacadas de la zona se encuentra 'Liv Golf Andalucía', que acoge desde 2023 el Real Club de Valderrama situado en San Roque (Cádiz). El presidente ha transmitido que estas acciones resaltan a la región andaluza y la ubica como "primer destino internacional de turismo de golf".

CAMPOS DE GOLF ESPAÑOLES Y SU RELACIÓN CON EL AGUA

Según el informe sobre los campos de golf españoles y su relación con el agua, realizado por la Universidad de Cádiz y facilitado a Europa Press por la Asociación Española de Campos de Golf (AECG), el 59% de los campos de golf españoles utiliza agua regenerada para el riego.

En términos globales los campos de golf españoles consumen 108 hectómetros cúbicos de agua al año, representando aproximadamente el 0,34% del consumo total de agua en España, estimado en 32.000 hectómetros cúbicos.

No obstante, el 56% del agua que consumen los campos de golf procede de recursos no convencionales, como agua regenerada y desalada. Por tanto, el 70% de los campos del sur peninsular y Levante utilizan agua regenerada, siendo Andalucía una de las áreas donde más extendido está este recurso.

Uno de los casos más destacados en la comunidad andaluza es el de la Finca Cortesín, en Manilva (Málaga). El resort cuenta con un campo de golf que se riega únicamente con agua regenerada procedente de la EDAR de Manilva y ha acogido competiciones como la 'Solheim Cup'.

En este sentido, dispone de una conducción de 5,6 kilómetros y de dos balsas de almacenamiento con capacidades de 12.000 y 18.000 metros cúbicos para llevar el agua regenerada hasta las instalaciones.