'Golpes' y 'La Marisma', participadas por Canal Sur, premiadas con el Cervatillo de Bronce en Cinema25 de Córdoba

CÓRDOBA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La película 'Golpes', ópera prima de Rafael Cobos, ha obtenido el Cervatillo de Bronce a Mejor Largometraje de Ficción en la IV Semana del Cine de Córdoba, Cinema25, mientras que 'La Marisma', de Manu Trillo, ha sido el título ganador en la categoría de No Ficción. Ambas películas están participadas por Canal Sur, en su clara apuesta por el talento andaluz en el sector audiovisual.

Según informa RTVA, Rafael Cobos sigue cosechando éxitos, pues el pasado 20 de noviembre, Canal Sur Radio y Televisión hizo entrega del Premio CSRTV al Mejor Cineasta de Andalucía en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva 2025. El galardón reconoce la importante trayectoria del director, guionista y productor, que cuenta en su haber con dos premios Goya, por 'La isla Mínima' y 'El hombre de las mil caras'. La película premiada en Córdoba, 'Golpes', se estrenó recientemente en la Seminci de Valladolid.

Los premios Cinema25 se entregaron en la gala de clausura, conducida por la periodista Marta Jiménez, que tuvo lugar en el Teatro Góngora de la capital cordobesa, contando con la colaboración del Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE), espacio donde se han reunido grandes figuras del cine español y andaluz.

El resto de premiados en esta edición han sido Fernando Reinaldos, por el cortometraje 'Gallina'; el Premio Cinema Córdoba ha recaído en 'All you need is love', de Dany Ruz, y el Premio del Público 'Martín Cañuelo' se le ha otorgado a 'Maspalomas', de Moriarti.

En esta cuarta edición del certamen han participado más de una veintena de proyecciones de largometrajes y cortometrajes. Además, se han llevado a cabo diversas mesas redondas, masterclass y otras actividades lideradas por profesionales del sector audiovisual. La gran novedad de este año ha sido la incorporación del Cervatillo a Mejor Largometraje de No Ficción.