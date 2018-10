El delegado del Gobierno pide comprensión "mutua" con los menores no acompañados

Actualizado 20/08/2018 16:32:03 CET

SEVILLA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha señalado este lunes que el Ejecutivo central comprende y comparte con el Gobierno andaluz la necesidad de que la acogida a los menores no acompañados (MENA) que llegan a sus costas se reparta porque "la solidaridad tiene que ser de todas las comunidades autónomas", si bien también le ha pedido comprensión "mutua".

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, sobre la carta que el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, envió al Gobierno central pidiendo más compromiso para hacer frente a la llegada de inmigrantes, Gómez de Celis ha dicho que no le sorprendió tal misiva pues "diversos miembros del Gobierno andaluz ya nos habían trasladado" una situación que desde el Gobierno central "comprendemos y compartimos porque la solidaridad tiene que ser de todas las comunidades autónomas".

No obstante, le ha trasladado al Gobierno andaluz que "la comprensión debe ser mutua" pues el Gobierno de Sánchez "lleva poco más de dos meses y nos hemos encontrado una situación que no elegimos, y en este tiempo hemos tratado de hacer lo que el PP no ha hecho en siete años" en materia migratoria.

Ha recordado que el Ejecutivo de Sánchez, para hacer frente a esta situación, ha puesto en marcha un plan por parte del Ministerio de Trabajo de 30 millones y todo un sistema de ayuda humanitaria "lo más digna y rápida posible". "Y lo saben, pero la situación de la Junta es delicada porque todos los MENA se quedan en Andalucía", ha agregado.

De hecho, Gómez de Celis ha explicado que el Ministerio de Trabajo va a intentar poner en marcha en septiembre, en la conferencia sectorial, "un sistema para que eso sea compartido por todos" y ha dicho esperar que el resto de comunidades autónomas "entiendan al Gobierno y a la Junta".

Además, si bien ve difícil fomentar este reparto con dinero pues el PGE "está en su fase última", ha explicado que en el 2019 hay previsto recuperar el fondo de solidaridad para la inmigración, "algo que quitó el PP y cuyo criterio será de reparto de la atención a los MENA" al objeto de "apoyar a las comunidades en este sentido". "No solo es cuestión de dinero, fundamentalmente también que todas las comunidades, como han entendido todos los países europeos, entiendan que esto es un problema de todos, un problema europeo, esa solidaridad tiene que ser compartida", ha aseverado.

En datos, ha explicado que en lo que va de año ya han llegado en patera a Andalucía más de 28.000 personas, cifra que supera ya la total del 2017, cuando arribaron más de 22.000 inmigrantes frente a los 8.000 que alcanzaron la costa andaluza en el 2016, cifra que casi se triplicó un año después.

Gómez de Celis ha explicado que ha aumentado la llegada de menores no acompañados, que requieren de una especial atención pues "son niños que llegan solos y que necesitan una protección y un tratamiento especial", de modo que ha reconocido el esfuerzo de las comunidades autónomas, administraciones competentes en este marco.

"Antes que migrantes son menores y como tales hay que tratarlos y cuidarlos", ha agregado el delegado andaluz, que ha señalado que cuando ya son mayores de edad, "sin haber tenido ninguna situación de ilegalidad penal previa, como cualquier ser humano toma sus propias decisiones, es lo lógico y normal" y aunque "en alguna situaciones generan algún problema, estos son porcentajes menores en relación a la totalidad que desarrollan una vida normal en Europa".

En cualquier caso, ha llamado a las administraciones públicas a "pensar y reflexionar" para su mejor integración, toda vez que una vez que cumplen los 18 años "son otros vehículos de la administración los que tiene que actuar con ellos, como los servicios sociales, municipales y autonómicos".

Por otra parte, Gómez de Celis ha censurado la posición "inhumana" del ministerio del Interior de Italia, Mateo Salvini, pues a las costas llegan seres humanos "y merecen que se les traten como tales, que tengan atención sanitaria, agua o comida, y que esa atención se le dé por el país al que han llegado". Por contra, ha destacado el protagonismo que ha adquirido que Sánchez a nivel europeo en este sentido "como líder reconocible y respetado". "El protagonismo de Sánchez en poco meses en inmigración es inequívoco, el claro ejemplo de la visita de Merkel para tratar fundamentalmente este tema evidencia que en muy poco tiempo el presidente tiene relevancia a nivel europeo muy notable", ha añadido.

CRÍTICAS AL ALCALDE DE ALGECIRAS

De otro lado, el delegado ha afeado al alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, sus críticas en este marco y ha dicho no entenderlas: "Todos los alcaldes han colaborado y él es el que menos afectado ha estado". Así, ha explicado que el Puerto de la Bahía de Algeciras comprende cuatro municipios y el sistema de atención a personas migrantes se hace principalmente en San Roque, "a cuyo alcalde no hemos escuchado afán de protagonismo ninguno y le doy las gracias, como también hicieron los alcaldes de Tarifa o Barbate".

"Al alcalde de Algeciras hay que agradecerle la disposición unas semanas de un centro deportivo pero creo que su afán de protagonismo y su militancia en el PP le ha conllevado a esas criticas que no ha lugar", ha remachado Gómez de Celis.

Otro de los asuntos que ha abordado el delegado del Gobierno en Andalucía ha sido el narcotráfico en el Campo de Gibraltar, donde se están desplegando los medios "óptimos" aunque asume que nunca son suficientes ante los medios de los que disponen los narcotraficantes. Gómez de Celis ha destacado el plan que ha puesto en marcha el Ministerio del Interior y la implicación del ministro, a la par que ha hecho hincapié en los esfuerzos que se están haciendo en materia de investigación.