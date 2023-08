Gómez de Celis (PSOE) augura que habrá gobierno de Sánchez tras "fracasar la investidura fake" de Feijóo

SEVILLA, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero del Congreso de los Diputados, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis (PSOE), ha argumentado este jueves, una vez que este miércoles la presidenta del Congreso, Francina Armengol, anunció que la investidura del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, como candidato a la Presidencia del Gobierno será los días 26 y 27 de septiembre, que "es muy claro lo que sucede en el Parlamento español".

"Feijóo ha intentado, intentará, esta investidura fake, que fracasará y después ya se conformará gobierno con Pedro Sánchez a la cabeza", ha afirmado en una entrevista con Canal Sur Radio, seguida por Europa Press.

Gómez de Celis ha sostenido que en consecuencia "no habrá repetición electoral", de manera que da por amortizado a Núñez Feijóo como candidato a la Presidencia del Gobierno a la espera de la conformación de un gobierno que presida Sánchez de nuevo, y colegir de ese razonamiento que "a nosotros no nos preocupa o no demasiado la fecha de las próximas elecciones" tras esgrimir que "en España hoy la alternativa son nuevas elecciones, que es lo que busca el señor Feijóo, o un Gobierno de progreso y de avance, que es el que representa Pedro Sánchez".

El también secretario de Política Municipal del PSOE ha señalado que el líder del Partido Popular "ha pedido tiempo para ver si puede realizar o tener los votos necesarios, que, a todas luces parece que es absolutamente imposible" para intentar culminar su investidura, aun cuando con el previsible apoyo de Vox el PP suma 172 escaños, a cuatro de la mayoría absoluta.

Gómez de Celis ha aludido a las contradictorias declaraciones de dirigentes del PP para, incluso, recabar el apoyo de Junts en búsqueda de esos cuatro votos que le faltan para considerar que "creo que están en una esquizofrenia importante desde el punto de vista político", antes de plantear que "el tiempo dará la razón a la oposición" e "insisto en que es una investidura fake".

Mientras ha atribuido a Núñez Feijóo la intención de "buscar unas nuevas elecciones", ha planteado que en el caso del PSOE "haremos todo lo posible para que España entre en un ciclo de normalidad y de estabilidad institucional y que, por tanto, tengamos gobierno lo antes posible".

UN ENCUENTRO SÁNCHEZ-FEIJÓO

Sobre la posibilidad de que haya un encuentro Sánchez-Núñez Feijóo en el marco de las reuniones que celebre este último para sondear los apoyos parlamentarios que tendría su investidura, Gómez de Celis ha respondido que "Pedro Sánchez nunca ha rechazado una oferta de diálogo", aunque seguidamente ha blandido el argumento que podría emplear para rechazar ese encuentro, entre ellos "la sarta de insultos que hemos recibido: que te vote Chapote, filoterroristas, que ahora negociamos con Puigdemont...".

"Nos han dicho de todo menos bonito", ha precisado el dirigente socialista, para esgrimir la paradoja de que "la filosofía y se presentó y fracasó en las elecciones por ello fue con el lema de derogar el sanchismo", de lo que ha deducido que "no sé ahora qué puede pretender".

"Las elecciones las ganamos aquéllos que queríamos que España siguiera progresando, que España siguiera avanzando y las elecciones las perdió la ultraderecha y el Partido Popular", ha afirmado.

Cuestionado por el hecho de que Felipe VI haya hecho el encargo de la investidura a Núñez Feijóo, Gómez de Celis ha asegurado que "nosotros no entramos de ninguna de las maneras a cuestionar las decisiones de su Majestad el Rey" al argumentar que "está en su derecho constitucional, en su prerrogativa y nosotros, por supuesto, aceptamos y respetamos lo que él haya decidido".

Con el matiz de que "distinto es la disposición que haya puesto a Su Majestad Feijóo desde el primer día" para intentar esa investidura, antes de recordar entonces el aislamiento parlamentario del PP, que "se evidenció en la elección de la Mesa, cuando nosotros obtuvimos mayoría absoluta para elegir a la Presidenta de la Mesa, y en mi caso en particular obtuvimos la vicepresidencia primera, fui el más votado de todos los vicepresidentes".

Ante la posibilidad de que PSOE y Sumar cedan escaños para que tanto como Junts como ERC puedan constituir grupo propio en el Congreso, el vicepresidente primero del Congreso ha afirmado que "ya sabremos exactamente cómo quedan todos los grupos" y ha planteado que "nosotros los socialistas podemos mantener relaciones con prácticamente la totalidad de los grupos políticos en el Congreso de los Diputados, incluso también con Coalición Canaria, pues es una relación de diálogo permanente", mientras que ha blandido que en "la anterior legislatura sacamos más de 200 leyes con un congreso más fracturado aún que el que tenemos hoy, con más partidos políticos entonces del que tenemos hoy".

"Nosotros hemos dialogado mucho y muy profundamente durante toda esta legislatura anterior y lo vamos a seguir haciendo hoy", ha argumentado ante la conformación de los grupos, al tiempo que ha explicado la posición que adopta personalmente en sus manifestaciones públicas sobre el contenido de las negociaciones.

"Yo aplico la fórmula de decirles que no tengo ni idea de lo que se está hablando ni negociando, y que si la tuviera le diría que no tengo ni idea. Por tanto, en este sentido prefiero mantenerme en la prudencia y para que todo salga como debe salir, que España tenga el gobierno socialista lo antes posible y que podamos continuar con la senda del avance", ha indicado sobre el diálogo de los socialistas con los diferentes grupos parlamentarios, así como ha rehusado pronunciarse si la amnistía a los políticos catalanes condenados por el procés será una contrapartida que ofrecerá el PSOE.