Gómez de Celis señala que la repatriación de MENA ya la recoge la legislación actual

Publicado 05/10/2018 14:44:49 CET

CÓRDOBA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha aclarado este viernes que la repatriación de menores extranjeros no acompañados (MENA) marroquíes para ser reagrupados con sus familias, no es una nueva práctica, sino que es algo ya previsto en la normativa actual, pero que normalmente no se puede aplicar, al no localizarse a las familias de los MENA.

En declaraciones a los periodistas antes de presidir en Córdoba la primera reunión de la Mesa para el Desarrollo del Plan de Marketing del Aeropuerto de la ciudad, Gómez de Celis ha aclarado que "lo que ya explicó la secretaria de Estado ayer en su visita a Melilla viene en la normativa" sobre "el tratamiento de los MENA en España".

Así, según ha recordado el delegado del Gobierno en Andalucía, "lo que la normativa dice hoy es que se realizará un trabajo de intento de localización, por parte de las autoridades españolas, de las familias en origen" de los MENA y, "en el caso de que se concrete y se certifique verazmente que esas familias" son las de los menores en cuestión, "pues se les devolverá a sus familias".

De modo que, según ha afirmado Gómez de Celis, "la secretaria de Estado lo que ha subrayado es lo que la normativa actual dice" y, la consecuencia, es que "ese trabajo se hace diaria y cotidianamente y, desgraciadamente, con poco éxito en la mayoría de los casos".