González de Lara (CEA) afirma que los empresarios están "comprometidos con la prevención"

CÓRDOBA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, ha afirmado este jueves que los empresarios están "comprometidos con la prevención" de riesgos laborales y "con la salud de los trabajadores", mediante "todas las políticas preventivas que tengamos que poner en común" con "los sindicatos y la Administración autonómica".

Así lo ha destacado, en declaraciones a los periodistas antes de participar en Córdoba en la inauguración del 'V Encuentro de Cultura Preventiva en Andalucía', junto a la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco; el presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre; la secretaria de Salud Laboral de CCOO-A, María José López, y el secretario de Salud Laboral, Sectores Emergentes y Memoria Histórica y Democrática de UGT-A, Pablo Sánchez, con la asistencia del presidente de la Diputación cordobesa, Salvador Fuentes, entre otras autoridades.

En este contexto, González de Lara ha subrayado que "el compromiso de las empresas" con la prevención de riesgos laborales "va más allá del compromiso ético", pues, "cuando hablamos de la salud y la seguridad de los trabajadores", se trata de "un factor determinante de competitividad", de modo que "las empresas no pueden vivir alejadas de ese compromiso".

En consecuencia, "independientemente de velar por la salud" de los trabajadores y por "la prevención de riesgos, hay que buscar nuevos mecanismos y explorar nuevas fórmulas de colaboración y cooperación", constándole a González de Lara que "esa es parte de la labor que el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales realiza con gran éxito".

Ello, según ha señalado el presidente de la CEA, es "fruto del diálogo social, ese que entre todos construimos", es decir, los "agentes económicos y sociales con la Administración", y que es clave, pues "el diálogo social que genera paz social es la principal infraestructura que genera un territorio, y cuando lo perdemos todos nos acordamos y lo echamos en falta".

A este respecto, González de Lara ha subrayado que el mencionado Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales "forma parte de ese entramado tan importante, por parte de la Administración, para ayudarnos a los agentes económicos y sociales a buscar mecanismos de entendimiento", asegurando el presidente de la CEA que, desde la misma apuestan "por todas las políticas preventivas que desde el Instituto se impulsan".