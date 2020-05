González Pons (PP) acusa al Gobierno de "provocar tensión política" como estrategia para "legitimarse"

SEVILLA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Grupo PPE en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, ha sostenido este jueves que el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos "está provocando tensión política" en España como "estrategia" para "legitimarse", porque "está obsesionado con permanecer en el poder".

Así lo ha trasladado el eurodiputado del PP durante su intervención en el Foro Digital Plan Impulso Plus de la Cámara de Comercio de Sevilla, en el que ha considerado que "lo malo no es que haya tensión política" en España actualmente, sino que "lo terrible" es que ésta "la está provocando el Gobierno" como "estrategia".

En esa línea, ha lamentado que, "quien debería apagar" esa tensión, que es el Gobierno de España, "es quien la enciende", y, "en lugar de intentar resolverla, se dedica a aumentar la tensión para legitimarse", según ha incidido González Pons, quien ha opinado que, "en un país maduro, democráticamente consolidado, el Gobierno, aun a costa de perder las elecciones, cumpliría con su deber".

El vicepresidente del Grupo Popular Europeo ha dicho, no obstante, que "entiende que el ambiente --político-- esté cargado" en España, porque en un país "con más de 40.000 muertos" por la pandemia del coronavirus "es imposible que el ambiente no esté cargado", así como que "no haya tensión política", según ha considerado.

Al respecto, ha criticado que, en España, "la gestión científica de la crisis se ha llevado con criterios políticos", que son también los que, a su juicio, han primado a la hora de decidir los cambios de fase de los territorios en el plan de transición hacia la 'nueva normalidad'.

No obstante todo ello, ha rechazado los 'escraches' que se han podido producir en los últimos días en España sobre políticos como el vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, y al respecto ha enfatizado que "en ningún caso considero legítimo hacer un 'escrache'".

"La familia es sagrada y el 'escrache' no es aceptable en ningún caso ni ante ninguna personalidad política", según ha aseverado González Pons, quien ha apostillado que él mismo "sufrió" ese tipo de actuaciones, al igual que "infinidad de compañeros" del PP cuando gobernaba Mariano Rajoy, y es "una práctica no democrática que no deberíamos consentir en España".

"SUMA DESCONFIANZA" EN LA UE HACIA EL GOBIERNO

González Pons ha sostenido además que, en el conjunto de la UE, "la imagen de los españoles es muy buena", y se ve a España como "un país muy serio, trabajador y cumplidor", al que se le tiene "en alta consideración porque afrontó muy bien la crisis del 2008", pero ha matizado que, en cambio, la "percepción" que se tiene en Bruselas del actual Gobierno de España "es de suma desconfianza".

Ha apostillado que hay algunos ministros españoles, como los titulares de Economía, Nadia Calviño; Agricultura, Luis Planas, o Seguridad Social, José Luis Escrivá, que son "altamente considerados en las instancias europeas", pero de otros, "como los de Podemos o el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desconfía profundamente".

En ese sentido, González Pons ha comentado que en la UE "no se ha entendido" el reciente acuerdo del PSOE y Unidas Podemos con Bildu, partido del que ha dicho que "representa a la banda terrorista ETA", que plantea la derogación íntegra de la reforma laboral del PP, y ha apuntado que en Europa "hay miedo a que la deriva española conduzca a una política parecida a la venezolana".

El eurodiputado del PP también se ha pronunciado sobre los últimos ceses en la cúpula de la Guardia Civil adoptados por el Ministerio del Interior, y ha asegurado que, "en cualquier país democrático serio, un ministro del Interior que cesa a un responsable policial que ejerce como policía judicial por no querer filtrarle" un informe de una investigación en curso "dimite inmediatamente", algo que no ha ocurrido con Fernando Grande-Marlaska en España.

En vez de eso, según ha criticado González Pons, en España, "el presidente del Gobierno, en lugar de exigir el cese" del ministro del Interior, "acusa a la oposición de intentar sublevar a la Guardia Civil".

El dirigente 'popular' ha insistido en que, "si fuéramos una cultura democrática seria, habríamos exigido la dimisión de Grande-Marlaska al día siguiente" de conocerse lo sucedido con el coronel Diego Pérez de los Cobos, y ha subrayado que "un ministro del Interior no sólo no ha de interferir en el trabajo de los jueces, sino que no ha de parecer que interfiere".