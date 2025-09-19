Gor (Granada) comienza el curso político con nuevo alcalde por relevo por dos más dos del PP a independientes

Archivo - Imagen de archivo de una visita del presidente de la Diputación, Francis Rodríguez (3d), flanqueado por el ahora alcalde de Gor, José Antonio Lozano, a su izquierda, y su antecesor y en la actualidad primer teniente de alcalde, Ambrosio Molina - DIPUTACIÓN DE GRANADA - Archivo

GOR (GRANADA), 19 (EUROPA PRESS)

El municipio de Gor, en la comarca de Guadix (Granada), ha comenzado el curso político tras un relevo en la alcaldía que se producía en la mitad del mandato municipal en cumplimiento de un acuerdo de gobierno entre los grupos del PP, que ha dirigido el equipo de gobierno local los dos primeros años, y de independientes, que ahora ostentan el bastón de mandos con José Antonio Lozano como alcalde.

El pleno de investidura tenía lugar el pasado 17 de julio, según consta en una resolución del Ayuntamiento de Gor, consultada por Europa Press. "Vista la renuncia" del hasta ese momento alcalde, Ambrosio Molina, del PP, "al cargo de alcalde", se convocaba sesión plenaria extraordinaria para la elección del nuevo regidor de este municipio de unos 760 habitantes.

Así, el nuevo regidor es José Antonio Lozano, de Goreños por Gor, que en la página web del municipio saluda a vecinos y visitantes en nombre de "un pueblo mágico con historia, tradiciones y un entorno natural único que debemos cuidar y poner en valor". Por su parte, Ambrosio Molina continúa en el gobierno local como primer teniente de alcalde y responsable de Economía y Hacienda, Empleo, Fiestas y Anejos.

En las elecciones municipales de 2023, el PP ganó los comicios con mayoría simple haciéndose con tres de las siete actas de edil del pleno de la corporación municipal, por dos de Goreños por Gor y otros dos del PSOE.

Entre sus elementos más característicos, Gor cuenta con uno de los encierros de toros más antiguos de España, con orígenes en el siglo XVII, los cuales se celebran a principios de agosto en el marco de las fiestas patronales de San Cayetano. En la plaza de toros de este pueblo, han dado sus primeros pasos maestros como Roca Rey.