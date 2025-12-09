Gracia Querejeta, Maribel Verdú y Natalia Verbeke dialogan sobre cine y arte este miércoles en Córdoba

Cartel de la jornada 'Cine en primera persona: de la teoría a la práctica, un compromiso con el arte'. - UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Córdoba (UCO) refuerza su apuesta por la imagen y el cine con una mesa coloquio que reúne a unas invitadas de excepción, las cineastas Gracia Querejeta, Maribel Verdú y Natalia Verbeke, para poner colofón a un año lleno de cultura y arte en la ciudad de Córdoba.

Según ha detallado la UCO en una nota, este miércoles, el Centro de Arte Rafael Botí acoge a las 17,30 horas la mesa-coloquio 'Cine en primera persona: de la teoría a la práctica, un compromiso con el arte', un encuentro con entrada libre hasta completar el aforo que reunirá a destacadas figuras del panorama cinematográfico nacional: Gracia Querejeta, Maribel Verdú y Natalia Verbeke. La sesión estará moderada por Alberto Añón, profesor de la UCO en el Grado de Cine y Cultura.

La Diputación de Córdoba, a través de la Fundación de Artes Plásticas Rafael Botí, colabora y patrocina esta actividad, reforzando su compromiso con la cultura y el arte contemporáneo, a través de un convenio de colaboración con el que patrocina institucional y económicamente estas iniciativas de la UCO, a través de UCOCultura.

Esta sinergia institucional permite ofrecer a la ciudadanía y a la comunidad universitaria una nueva oportunidad para, en un espacio único, reflexionar sobre el cine desde la experiencia directa de estas reconocidas protagonistas.

Además, uno de los objetivos adicionales de esta mesa es acercar la práctica cinematográfica a los estudiantes del Grado en Cine y Cultura y del Máster en Cinematografía, fomentando el intercambio de ideas y la conexión entre la teoría académica y la realidad profesional del sector.

Al acto está previsto que asistan el rector de la UCO, Manuel Torralbo Rodríguez; el diputado de Cultura, Gabriel Duque, y la gerente de la Fundación Botí, Pilar Gracia.