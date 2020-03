Graduados sociales piden la retirada del trámite de alta como demandante en el SAE para acceder a ayudas por ERTE

SEVILLA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales ha solicitado a la Consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, la supresión del requisito, ahora imprescindible, para que el trabajador afectado por un ERTE se inscriba como demandante de empleo.

"Como colectivo conocedor de cuanto supone el mundo del trabajo y las dificultades por la que en estos momentos están pasando, tanto empresas como trabajadores, no vemos necesario este trámite de inscripción como demandantes de empleo de estos trabajadores afectados por ERTE, ya que los mismos no se encuentran en situación de ser demandantes de empleo, sino que tienen sus contratos de trabajo suspendidos o en jornada reducida", ha señalado en un comunicado el presidente del Consejo Andaluz, José Blas Fernández Sánchez.

En definitiva, "no tienen extinguida la relación laboral con su empleador, teniendo en cuenta la situación que ha generado la declaración del estado de alarma, y que muchos de estos trabajadores no tienen recursos para acceder a dicho trámite telemático, instamos al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) que anule ese requisito". "Es innecesario y complica sobremanera el que los trabajadores hagan el trámite cuando la mayoría puede que no tenga ni acceso a internet o conocimientos para poder llevar a cabo dicha inscripción telemática, máxime cuando en estos momentos de aislamiento, ni tan siquiera podrán recurrir a un familiar o conocido para llevarlo a cabo", ha indicado.

El presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales ha indicado que "además, esta medida temporal la afronta económicamente el servicio estatal, el SEPE, por lo que pedimos coordinación en estos momentos tan delicados, para los trabajadores y para las empresas".

"Pedimos agilidad administrativa, especialmente en este momento en que los trabajadores se pueden ver afectados, sin poder acceder de manera inmediata a las medidas contempladas, urgentes y extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19, el Real Decreto establece la posibilidad de llevar a cabo por las empresas Expedientes de Regulación de Empleo temporales (ERTEs) de suspensión de contratos de trabajo o bien de reducción de jornada laboral, no de extinción, siendo la empresa la responsable de solicitar al SEPE las prestaciones por desempleo de los trabajadores afectados por dichos ERTEs", ha detallado.

Por último, José Blas Fernández ha indicado en el escrito remitido este viernes a la consejera que "solo pedimos que se agilice en lo posible dicha tramitación y que estos trabajadores puedan percibir dicha prestación lo antes posible sin tener que llevar a cabo un requisito innecesario y difícil para ellos".