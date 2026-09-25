La Gran Fondo Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas (Jaén) reúne este sábado a cerca de 1.000 ciclistas

Salida de la Gran Fondo Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas 2025. - GRAN FONDO SIERRA DE CAZORLA, SEGURA Y LAS VILLAS

CAZORLA (JAÉN), 25 (EUROPA PRESS)

La sexta edición de la Gran Fondo Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas prevé reunir este sábado en este enclave de la provincia de Jaén a cerca de un millar de ciclistas, entre los que hay siete nacionalidades diferentes.

La prueba, organizada por el Club Ciclista Cazorla Bike, se incluye un año más en el calendario de la Unión Ciclista Internacional (UCI), consolidando su dimensión nacional e internacional.

Contará con casi 1.000 participantes procedentes de distintos puntos de España y de otros seis países: Portugal, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, Alemania y Granada, en el Caribe. Deberán afrontar un recorrido de 145 kilómetros y más de 2.000 metros de desnivel positivo por algunos de los paisajes más espectaculares del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.

El trazado mantiene el recorrido de anteriores ediciones y tendrá en como uno de los principales retos el Puerto de Las Palomas, con siete kilómetros de ascensión y una pendiente media del 5,7 por ciento, según ha informado en una nota la organización.

El director de la prueba, Pedro Fernández, ha valorado su consolidación. "Somos ciclistas y, siempre que vamos a otras grandes marchas, pensamos que también en nuestra tierra podríamos tener una prueba de estas características. Haberlo conseguido y mantenerla después de seis ediciones supone una gran satisfacción", ha afirmado.

Ha señalado, además, que el objetivo de la organización no es crecer de forma ilimitada, sino preservar el carácter de esta gran fondo, que ya registra "un número muy interesante de participantes para hacer una gran fiesta del ciclismo", en la que, además, la presencia femenina continúa creciendo.

"Crecer en exceso también acarrea una serie de problemas de masificación en determinadas zonas y eso no es lo que queremos", ha apostillado. De este modo, mantiene su filosofía de marcha ciclodeportiva de velocidad libre, en la que cada participante puede afrontar el recorrido a su propio ritmo.

Junto a su dimensión deportiva --como "una fiesta del ciclismo, alejada de la competición"--, la prueba tiene una importante repercusión turística y económica en esta zona de la provincia de Jaén. Según datos de empresas especializadas manejados por la organización, genera alrededor de 10.000 pernoctaciones en establecimientos hosteleros durante la semana del evento.

"Eso demuestra la dimensión que tiene el evento y la repercusión que genera en nuestra comarca", ha dicho el director, quien ha destacado también el trabajo que hay detrás de la organización de una prueba de estas características, con meses de coordinación entre administraciones, ayuntamientos, Guardia Civil y numerosos colaboradores.

En su opinión, uno de los momentos que mejor resume ese esfuerzo de todo el equipo llega justo antes de la salida, al ver a "un pelotón de 1.000 ciclistas dispuesto a disfrutar". Sin embargo, el verdadero alivio llega al finalizar la jornada: "Cuando todo termina, llega la bandera verde a meta y todo el mundo está bien, todo el mundo está contento y no tenemos que lamentar incidentes ni caídas. Para mí, esos son los mejores momentos", ha comentado.

La VI Gran Fondo Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas afronta así este sábado una nueva edición con el objetivo de seguir siendo una gran fiesta del ciclismo y una ventana para mostrar el patrimonio natural y turístico de Cazorla y del conjunto de la comarca.

Está patrocinada por la Diputación de Jaén, la Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local de la Junta de Andalucía, Caja Rural de Jaén en colaboración con los ayuntamientos de Cazorla, La Iruela y Santo Tomé.