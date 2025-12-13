Granada 2031 suma el apoyo de la Fundación Círculo de Mecenazgo del Festival de Música y Danza

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, junto al presidente de la Fundación Círculo de Mecenazgo del Festival Internacional de Música y Danza de Granada, Javier López García. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Círculo de Mecenazgo del Festival Internacional de Música y Danza de Granada ha formalizado este sábado su adhesión a la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031, mostrando así su "máximo compromiso" con el proyecto. De hecho, esta adhesión supone la primera actuación pública de la recién constituida Fundación, reflejando "su voluntad de respaldar iniciativas que contribuyan al desarrollo y prestigio cultural de la ciudad".

A través de una nota de prensa, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha celebrado la incorporación de la Fundación "como un paso especialmente significativo", destacando el importante respaldo de todos los agentes vinculados a uno de los festivales de música y danza más prestigiosos de toda Europa, "un emblema de excelencia artística y un escaparate internacional de nuestro patrimonio artístico".

Según ha afirmado la regidora, "la candidatura Granada 2031 se sustenta en hitos culturales que ya forman parte de la identidad de la ciudad". "Entre ellos, no cabe duda de que el Festival Internacional de Música y Danza es uno de los grandes embajadores culturales de Granada ante Europa", ha incidido.

Además, Carazo ha subrayado también que esta adhesión es "una muestra de la unidad entre las grandes instituciones culturales y la ciudadanía, una alianza imprescindible para que esta candidatura sea un proyecto sólido, compartido y transformador".

El consistorio granadino ha detallado que la Fundación Círculo de Mecenazgo es una entidad creada para respaldar al Festival Internacional de Música y Danza de Granada mediante el impulso de la colaboración público-privada, la captación de recursos y la promoción de la participación social en la vida cultural.

Así, se convierte en una herramienta de colaboración empresarial que contribuye al crecimiento del Festival, reforzando su proyección nacional e internacional, sustentada en la excelencia de su programación, el valor único de sus espacios escénicos y una historia consolidada de prestigio.

El presidente de la entidad, Javier López García de la Serrana, ha destacado el "privilegio" que supone para el Círculo que su primera actuación sea respaldar Granada 2031. "La cultura es el motor de este proceso transformador y la Capitalidad marcará el rumbo de Granada durante muchos años. Esta candidatura no es solo un título, sino una hoja de ruta para un crecimiento sostenible e integrador, donde el empleo y las oportunidades ocupen un lugar prioritario", ha apuntado el presidente, quien ha destacado que desde su Fundación defienden "una cultura viva, que no se limite a sus monumentos ni a su valioso legado histórico".

"Granada es un foco constante de creatividad, con una juventud talentosa y emergente que merece apoyo, reconocimiento y oportunidades para seguir creciendo junto a la ciudad", ha incidido López.

Por último, la alcaldesa ha agradecido la apuesta de la Fundación y ha destacado que la suma del Festival y de su Círculo de Mecenazgo "refuerza uno de los pilares más sólidos de Granada 2031: su capacidad para emocionar, inspirar y trascender a través de la cultura". "La colaboración con instituciones de prestigio internacional es esencial para que nuestra candidatura crezca, se consolide y se presente con la fuerza que Granada puede y debe ofrecer a Europa", ha concluido.