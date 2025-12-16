Firmado el acuerdo para la construcción de 691 viviendas protegidas junto a Fibes en Sevilla

Firmado el acuerdo para la construcción de 691 viviendas protegidas junto a Fibes - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha visitado el Ayuntamiento de Sevilla para asistir junto al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, a la formalización de la cesión de la concesión demanial de la parcela junto a al Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (Fibes) a la empresa Lagoom Living.

La Junta de Andalucía aportará 24 millones de euros de sus programas de ayudas para la construcción de los 691 alojamientos protegidos en alquiler. Según una nota del ejecutivo, es la mayor promoción en número de viviendas que se beneficia de esta línea de subvenciones con cargo a los fondos europeos. El resto del presupuesto será aportado por la empresa encargada de la construcción y explotación.

Por su parte, Díaz ha indicado que esta última promoción es una muestra más de que "la colaboración público-privada funciona, especialmente en un ámbito tan sensible como la vivienda protegida".

En esta línea, la titular de Fomento ha destacado que el objetivo del Gobierno andaluz con medidas como la Ley de Vivienda de Andalucía es "ofrecer todas las herramientas" para sellar "alianzas que se traduzcan en más viviendas protegidas".

Díaz ha puesto como ejemplo de estas políticas la ciudad de Sevilla, donde "se ha hecho un esfuerzo sin precedentes con la concesión de ayudas por un montante de cerca de 110 millones para 18 nuevas promociones con más de 1.600 viviendas protegidas en alquiler".

Por su parte, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha agradecido la colaboración de todos los agentes. "Una inversión de 130 millones de euros, que convierte lo que durante décadas fue un suelo público baldío, sin uso y sin vida, en una oportunidad de futuro para cientos de sevillanos", ha afirmado.

Con la firma de este martes, se sella la colaboración público-privada, con la promotora pública Emvisesa y la empresa concesionaria Lagoom Living, que gestionará la construcción y explotación de las viviendas en alquiler social durante un periodo de 64 años.

El proyecto cuenta además con 715 plazas de aparcamiento, con amplios espacios libres, jardines y zonas comunes que favorecen la vida comunitaria.

La consejera ha asistido a la firma acompañado por el viceconsejero de Fomento, Mario Muñoz-Atanet; el delegado del Gobierno de la Junta en Sevilla, Ricardo Sánchez; el subdelegado del Gobierno de España en Sevilla, Francisco Toscano; la secretaria general de Vivienda, Alicia Martínez; el director general de Vivienda y Regeneración Urbana, Juan Cristóbal Jurado; y el delegado territorial de Fomento en Sevilla, Francisco de Paula Juárez.