Granada acoge la XV Semana de la Cultura Japonesa con un gran festival en Bib-Rambla, conciertos y talleres. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Granada acogerá del 31 de octubre al 8 de noviembre la XV Semana de la Cultura Japonesa, con una programación de conciertos, conferencias, talleres, exhibiciones y actividades para acercar a los granadinos las tradiciones, la gastronomía y la cultura de Japón.

Organizada por la Asociación Cultural CrossOver, la iniciativa cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Granada, a través de la Concejalía de Juventud, y se desarrollará en distintos espacios de la ciudad.

Uno de los principales atractivos será el Festival Matsuri, que se celebrará los días 31 de octubre y 1 de noviembre en la plaza Bib-Rambla, con un mercado de 21 puestos dedicados a la gastronomía, la artesanía, la ilustración, los kimonos, la cerámica, la moda y el coleccionismo.

Los visitantes podrán encontrar especialidades japonesas, como el sushi y el curry, además de productos relacionados con el manga y el anime. El festival ofrecerá también cuentacuentos tradicionales japoneses (kamishibai), demostraciones de cocina en directo con platos como el yakisoba y el kakigori, ceremonias del té, exhibiciones de aikido y actividades sobre la historia del kimono.

La programación incluirá además conciertos de bandas sonoras de anime y videojuegos, con las actuaciones de Sirteclas, Epic Wing y Kero y Rin.

Los asistentes podrán participar además en talleres de caligrafía japonesa, origami, encuadernación tradicional, decoración de máscaras kabuki y elaboración de figuras y elementos característicos de la cultura japonesa.

A estas propuestas se sumarán encuentros del Kimono Club, en los que los participantes podrán acudir vestidos con kimonos o yukatas, así como actividades para probar estas prendas tradicionales y conocer algunas de sus particularidades.

El festival ofrecerá también cuentacuentos tradicionales japoneses (kamishibai), demostraciones de cocina en directo con platos como el yakisoba y el kakigori, ceremonias del té, exhibiciones de aikido y actividades sobre la historia del kimono.

La programación incluirá además conciertos de bandas sonoras de anime y videojuegos, con las actuaciones de Sirteclas, Epic Wing y Kero y Rin.

La programación incluye también un ciclo de cinco conferencias, organizado junto al Seminario de Estudios Asiáticos de la Universidad de Granada, que se celebrará los días 6 y 7 de noviembre.

La programación musical incluirá un concierto de jazz de Tomoki Sanders el sábado 31 de octubre, a las 21,00 horas, en el Teatro Isabel la Católica. También se celebrarán talleres de caligrafía japonesa (shod); de preparación de matcha y catas de tés tradicionales japoneses acompañadas de dulces wagashi, entre otras muchas propuestas.