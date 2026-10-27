Granada activa una campaña para fomentar el turismo responsable en sus barrios históricos

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, presenta la campaña 'Enjoy & Respect'. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada, a través de la Agencia Albaicín Granada, pondrá en marcha durante los meses de noviembre y diciembre la campaña 'Enjoy & Respect' (Disfruta y Respeta), dirigida a promover un turismo responsable en el Albaicín, Sacromonte y Centro-Realejo.

La iniciativa busca favorecer la convivencia entre visitantes y vecinos, proteger el patrimonio histórico y fomentar el respeto al descanso y la vida cotidiana de estos barrios mediante recomendaciones prácticas que se difundirán en espacios turísticos, transporte urbano y canales digitales.

En paralelo a esta campaña de sensibilización, el Ayuntamiento de Granada ha reforzado las labores de eliminación de pintadas y conservación del patrimonio histórico mediante la puesta en marcha, por primera vez, de una brigada específica antipintadas, con especial atención al Albaicín.

Está gestionada por la Agencia Albaicín, donde se han llevado a cabo actuaciones sobre una superficie de cerca de 2.500 metros cuadrados, con una inversión de 117.000 euros.

Estos trabajos, desarrollados en la práctica totalidad de las calles del barrio, han permitido actuar sobre fachadas, espacios públicos y elementos patrimoniales afectados por pintadas vandálicas y continuarán con un nuevo plan que se empezará a desarrollar en breve.

Según ha explicado la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, la campaña contempla la distribución de 20.000 folletos informativos, la instalación de 70 mupis publicitarios y 350 portafolletos en oficinas de turismo, alojamientos y establecimientos colaboradores, así como la difusión de mensajes en autobuses urbanos y canales digitales.

Estas actuaciones se concentrarán especialmente en los accesos y recorridos de mayor afluencia turística, con el fin de acercar las recomendaciones a los visitantes antes de entrar en los barrios históricos y durante sus visitas.

Bajo el mensaje 'You are in Granada!' y el lema 'Enjoy & Respect', contará con una imagen inspirada en la cerámica y los azulejos tradicionales de Granada, con el azul esmaltado como color predominante y un mosaico de 18 ilustraciones del patrimonio de la ciudad.

Este diseño se utilizará en los distintos soportes informativos y publicitarios para transmitir un mensaje común: disfrutar de Granada respetando sus barrios, su patrimonio y a quienes viven en ellos.

La campaña difundirá recomendaciones para fomentar el respeto y la convivencia en los barrios históricos, como hablar en un tono moderado para evitar molestias a los vecinos, respetar los horarios de descanso, mantener libres las calles y los accesos a las viviendas durante las visitas en grupo, cuidar la limpieza de los espacios públicos y evitar comportamientos que puedan dañar el patrimonio.

La iniciativa también promoverá el respeto a la intimidad de los residentes, especialmente al realizar fotografías, el uso del transporte público, la búsqueda de recorridos alternativos en las zonas de mayor afluencia turística y el apoyo al comercio local.

Todas estas recomendaciones se transmitirán mediante mensajes claros y sencillos para concienciar a los visitantes sobre la importancia de cuidar la ciudad.

En este sentido, Marifrán Carazo ha destacado que el objetivo es que la actividad turística sea compatible con el descanso y la vida cotidiana de los vecinos, especialmente en barrios históricos como el Albaicín, el Sacromonte y el Realejo, "donde debemos cuidar la convivencia y el entorno".