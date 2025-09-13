Granada alcanza los 18,9 millones de viajeros en el bus urbano y crece un 6,77% respecto a 2024

La Alcaldesa De Granada, Marifrán Carazo, Junto A Uno De Los Nuevos Autobuses Urbanos Híbridos Para La Ciudad, En Una Foto De Archivo. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha presentado el balance de usuarios del transporte público en la ciudad entre el 1 de enero y el 31 de agosto, con un total de 18.904.801 viajeros, lo que supone un incremento del 6,77% respecto al mismo periodo del año pasado.

Para el Ayuntamiento, la cifra "confirma la buena acogida de las medidas impulsadas en materia de movilidad y consolida el proyecto de una Granada para vivir, donde el transporte público gana protagonismo frente al uso del vehículo privado", ha apuntado en una nota.

El crecimiento de la demanda es el resultado de un proceso de modernización de la flota, la optimización de líneas y la aplicación de bonificaciones que favorecen el acceso al bus urbano. Entre estas medidas se ha detallado el 40% de descuento en los abonos, financiado a partes iguales por el Ayuntamiento y el Gobierno de España, para lo cual el gobierno local destinó una retención de crédito de 1.103.883,32 euros.

A ello se suman la gratuidad para los menores de 15 años y el 50% de descuento adicional para jóvenes, vigente desde el 1 de julio y hasta final de año.

La nueva Línea 7, que desde junio sustituye a las líneas 25 y N8, forma parte de este proceso de mejora del servicio y de adaptación de la red a las necesidades reales de los usuarios. Con esta fusión, el Ayuntamiento ha buscado ofrecer un recorrido "más eficiente y ajustado a la demanda ciudadana", facilitando la conexión entre barrios y reduciendo solapamientos en los trayectos.

Además, se ha indicado que el próximo 1 de octubre entrará en vigor la Zona de Bajas Emisiones, "un paso decisivo" para consolidar un modelo de transporte que contribuya a mejorar los niveles de calidad del aire en la ciudad, especialmente en los días con mayores episodios de contaminación. En este sentido, el incremento de usuarios del transporte urbano se convierte "en el mejor aliado", ya que "a mayor uso del bus, menor dependencia del coche privado y menos emisiones contaminantes".

En paralelo, el Ayuntamiento de Granada volverá a poner en marcha la venta externa de billetes en días lectivos una vez comience el curso académico en la Universidad, situando puntos de venta en las principales paradas de las líneas universitarias, como ya se viene haciendo en la Línea 4.

Con este sistema, los viajeros adquieren y validan su billete antes de subir y pueden entrar y salir por cualquiera de las puertas del autobús, lo que agiliza el proceso, permite aprovechar al instante los asientos que van quedando libres y mejora la velocidad comercial en los corredores con mayor demanda.

La concejala de Movilidad en el Ayuntamiento de Granada, Ana Agudo, ha subrayado que estos datos confirman que sus políticas "funcionan", considerando que tienen "más viajeros, un servicio más eficiente y un impacto positivo en la calidad del aire".