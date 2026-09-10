Granada arranca el curso escolar en Infantil y Primaria "con la seguridad de los colegios garantizada"

Archivo - Imagen de archivo de la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, en una visita a un centro escolar. - AYUNTAMIENTO - Archivo

GRANADA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El curso escolar en Educación Infantil y Primaria comienza en Granada capital "con la seguridad garantizada" tras los trabajos de emergencia realizados en las últimas semanas por parte del Ayuntamiento de la capital, según ha reiterado la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, en su visita al CEIP Alcazaba con motivo del inicio de un curso académico.

Durante su visita al centro ha insistido en que "se trata de un inicio de curso seguro aunque no es normal. Se seguirá trabajando haciendo compatible el trabajo con la actividad docente", ha dicho.

Para afrontar los trabajos de emergencia, el Ayuntamiento ha dispuesto una partida propia aprobada en pleno extraordinario y urgente de 525.000 euros para las actuaciones derivadas de los daños ocasionados por los terremotos, que se suman a los 199.769,91 euros destinados al plan anual de mantenimiento y conservación desarrollado durante el periodo estival.

En este contexto afronta el inicio del nuevo curso escolar con un refuerzo de la cultura de la prevención y de formación en autoprotección en los centros educativos de la capital con el objetivo de acercar a los escolares y al resto de la comunidad educativa el conocimiento y las herramientas necesarias para saber cómo actuar ante una situación de emergencia.

"Tenemos muy reciente el miedo y la incertidumbre que nos provocan situaciones de emergencia como un terremoto, por eso consideramos esencial profundizar en esa formación para niños, adolescentes y profesorado; para que sean capaces de identificar los riesgos y mantener la calma en esos momentos y que conozcan las pautas básicas de actuación ante una emergencia como la que hemos tenido hace unas semanas", ha aseverado la regidora.

En este sentido, la alcaldesa ha anunciado la celebración de una sesión informativa especial del exitoso programa municipal 'Granada se protege' dirigida a los directores de los todos los colegios, institutos, escuelas infantiles y CEPER de la capital que tendrá a final de septiembre en el Parque Norte de Bomberos tras la reunión del Consejo Municipal de Educación.

En esta sesión, se profundizará en el modo de actuación ante distintos escenarios de emergencia, entre ellos inundaciones, incendios, situaciones de aglomeración y, por supuesto, terremotos. Se trata de una formación coordinada, diseñada y adaptada a los planes municipales de emergencia por parte de Protección Civil, Bomberos y Policía Local y cuyo material les será facilitado a todos los directores por parte del Ayuntamiento.

FORMACIÓN PARA PROFESORES

Carazo también ha adelantado que ya se ha acordado con el Centro del Profesorado (CEP) de Granada el establecimiento de unas jornadas de formación específicas en materia de autoprotección dirigida al conjunto de profesores de colegios e institutos de la capital, con la intención de convertirlo en un recurso estable de formación continua que puedan integrar después en sus diferentes centros.

En esta línea, la regidora ha avanzado la apuesta municipal por dar continuidad y reforzar dos programas formativos que se desarrollan en las aulas. Por un lado, la experiencia 'Granada se protege', cuya gamificación desarrollada en colaboración con el IES Hermenegildo Lanz permite recrear simulaciones relacionadas con distintos escenarios de emergencia que se combina con una sesión teórica con materiales exportables para trabajar conceptos relacionados con la autoprotección y la respuesta ante emergencias que el centro hará llegar a las familias.

Por otro lado, el Ayuntamiento también reforzará este curso los contenidos en materia de seguridad y autoprotección en situaciones de emergencias en el curso de Seguridad Vial que se imparte en la Huerta del Rasillo y que el pasado curso llegó a prácticamente 3.000 alumnos de 58 centros, así como las visitas que realiza el Agente Tutor de la Policía Local a los colegios que lo requieren.

"La educación en emergencias debe formar parte de la cultura de prevención de nuestra ciudad", ha señalado la regidora, quien ha defendido la necesidad de "seguir llevando estos conocimientos a los centros educativos para que todos los miembros de la comunidad educativa sepan cómo reaccionar ante una situación límite, pero también para que ese aprendizaje se traslade en cascada y pueda llegar a sus familias y al conjunto de la sociedad".

Así, la alcaldesa ha trasladado su deseo para que los escolares "no sean únicamente receptores de información", sino que aprendan de una manera práctica y participativa la manera correcta de actuar en estas situaciones: "La prevención salva vidas y enseñar a nuestros niños a protegerse y a ayudar a los demás es una responsabilidad de todos".

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS EMERGENCIAS

La formación ciudadana se completará con las sesiones formativas que se desarrollan mensualmente en los distritos a través de los centros cívicos a cargo de Bomberos, Protección Civil y su agrupación y Policía Local dirigida a asociaciones y vecinos y que ya se han desarrollado con éxito en Zaidín, Albaicín y Centro.

Junto a esto, también se pondrá en marcha este mismo programa adaptado a los mayores usuarios de los centros municipales de Participación Activa y centros de Servicios Sociales. "Hablamos de unas sesiones muy prácticas, de entre dos y tres horas de duración, en las que se ofrece formación en autoprotección y se resuelven dudas de la ciudadanía", ha apuntado.

La formación se completará el próximo 18 de octubre con la celebración, por primera vez en Granada, del 'Día de las Emergencias'. Esa jornada, Policía Local, Bomberos y Protección Civil saldrán a la calle con actividades dirigidas a la formación en seguridad abiertas a las familias.

Además de toda esta formación, el Ayuntamiento ha hecho llegar a todos los centros cívicos y a los centros educativos diferente material informativo sobre medidas de protección ante terremotos que está a disposición de todos los vecinos que lo requieran.

Carazo ha aprovechado para recordar también el enorme trabajo realizado por los técnicos municipales desde el día del primer seísmo para comprobar el estado de las instalaciones educativas de la capital, donde no se detectaron daños de carácter estructural que comprometiesen la estabilidad de los edificios.

Sin embargo, sí se detectaron desperfectos de carácter no estructural de diferente consideración que han exigido reparaciones de emergencia hasta el último momento para garantizar que los centros educativos municipales se encuentren en las mejores condiciones posibles para afrontar el inicio del curso.

"Aún hay algunos desperfectos sobre los que estamos trabajando pero en ningún momento ponen en riesgo la seguridad de los escolares, que hoy van a poder comenzar su nuevo curso con las máximas garantías y en condiciones adecuadas", ha concluido.