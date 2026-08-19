Granada capital amplía el horario de atención en la oficina del Zaidín y sigue el trabajo para evaluar los edificios

El Ayuntamiento de Granada continúa trabajando en la evaluación de los edificios y refuerza la atención y la información ampliando con horario de tarde la oficina del Zaidín - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada mantiene el despliegue de todos sus recursos para evaluar los posibles daños ocasionados por la situación sísmica. Además, el Consistorio ha ampliado el horario de la oficina del Zaidín para atender a la ciudadanía.

Así lo ha comunicado el Ayuntamiento en un comunicado, en el que precisa que los servicios municipales de urbanismo, bomberos y voluntarios de los colegios profesionales de Arquitectura y Aparejadores, mantienen activo un amplio dispositivo de inspección y atención que permite revisar edificios municipales, centros educativos, centros sociales, instalaciones deportivas como los Nuevos Los Cármenes y el Palacio de Deportes, inmuebles patrimoniales y viviendas particulares, para conocer con precisión los daños y determinar las actuaciones necesarias para su recuperación.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha destacado que "desde el primer momento" han puesto todos los recursos" municipales al servicio de los granadinos y que siguen trabajando "de manera coordinada para evaluar cada incidencia, atender a las familias que lo necesitan y garantizar que cualquier actuación se realiza con todas las garantías de seguridad".

El dispositivo técnico activado por el Ayuntamiento continúa avanzando en la evaluación de los daños ocasionados por la intensa serie sísmica registrada en la cuenca de Granada desde el pasado 14 de agosto. Según los datos del Instituto Geográfico Nacional, se trata de una serie sísmica superficial localizada principalmente en el entorno metropolitano sur, con especial incidencia en Alhendín, Gójar y La Zubia.

Ante la concentración de incidencias en la Zona Sur del municipio de Granada, se activó el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Granada y el Plan de Actuación Local ante el Riesgo Sísmico se ha aprobado el nivel de emergencia, para reforzar el dispositivo municipal con la colaboración de un grupo de técnicos voluntarios de los colegios de arquitectos y arquitectura técnica de Granada para realizar inspecciones conjuntas con los técnicos municipales.

Hasta el momento se han revisado 454 edificios en el municipio y los primeros resultados indican que la gran mayoría no presenta riesgo estructural. Estas inspecciones permiten determinar el alcance de los daños, establecer prioridades y garantizar la seguridad de los vecinos.

"Los datos que tenemos hasta este momento nos permiten trasladar un mensaje de tranquilidad, porque la gran mayoría de los edificios que han sido revisados no presentan riesgo estructural. Pero seguimos trabajando con toda la prudencia y el rigor necesarios, porque queremos completar esta radiografía y actuar allí donde sea necesario", ha dicho Carazo.

Las réplicas registradas posteriormente no han supuesto, hasta el momento, un incremento significativo de los daños previamente detectados. De manera puntual, los servicios de Bomberos han tenido que intervenir en algunos inmuebles, principalmente por elementos situados en las cubiertas, petos y chimeneas de ladrillo. Se estima que alrededor de 15 inmuebles podrían haber requerido una nueva revisión como consecuencia de estos movimientos posteriores, datos que permanecen pendientes de revisión y actualización.

El dispositivo técnico continúa trabajando sobre el terreno y durante la mañana de este miércoles está previsto realizar alrededor de un centenar de nuevas inspecciones, que permitirán completar progresivamente el diagnóstico de los edificios afectados.

Paralelamente, el Ayuntamiento ha establecido un programa específico de revisión de los edificios municipales. En total, se han identificado alrededor de 95 inmuebles municipales que serán inspeccionados para garantizar su seguridad, habiéndose revisado ya aproximadamente la mitad de ellos.

"Estamos haciendo una evaluación inmueble a inmueble porque necesitamos conocer exactamente cuáles son los daños y qué actuaciones requiere cada edificio. No se trata únicamente de responder a la emergencia, sino de trabajar desde este mismo momento en la recuperación y en la vuelta a la normalidad", ha afirmado la alcaldesa.

REFUERZO DE ATENCIÓN A VECINOS

Ante la elevada demanda de información y asesoramiento registrada tras los últimos movimientos sísmicos, el Ayuntamiento ha reforzado la Oficina de Información y Asesoramiento a personas afectadas por los terremotos, ubicada en el Centro Cívico del Zaidín y puesta en marcha en colaboración con el Colegio de Abogados de Granada.

La oficina mantiene su horario habitual de atención de lunes a viernes, de 10,00 a 13,00 horas, mediante cita previa, que puede solicitarse telefónicamente o directamente en el Centro Cívico del Zaidín.

Además, se refuerza la atención presencial esta semana con apertura extraordinaria este miércoles y este jueves, de 17,00 a 20,00 horas. La próxima semana continuará la atención durante las mañanas y se mantendrá también el refuerzo de las tardes.

El Ayuntamiento ha organizado asimismo tres sesiones informativas grupales abiertas a la ciudadanía, en las que participarán abogados especializados y efectivos de Bomberos para resolver las principales dudas de los vecinos y ofrecer información clara sobre los pasos a seguir ante posibles daños, trámites y consultas derivados de los terremotos.

Las sesiones se celebrarán en la Sala de Cristales del Centro Cívico del Zaidín el viernes 21 de agosto, a las 12,30 horas; el lunes 24 de agosto, a las 19,00 horas, y el viernes 28 de agosto, a las 12,30 horas.

En cuanto a las calles que se vieron afectadas por cortes este pasado martes, estas se han comenzado a limpiar. Permanece cortada totalmente una de ellas (Baden Powell) y el resto registra cortes parciales como Navas, Moral de la Magdalena, San Matías, San Rafael, Alhóndiga, Puentezuelas, Jiménez Quiles, Torre de la Cautiva, Buensuceso y Capitanía 6. Este miércoles se ha cortado temporalmente la Calle Elvira y después se ha reabierto tras la revisión de bomberos.

MÁS DE 1.200 SERVICIOS ATENDIDOS

Durante las últimas horas, los servicios municipales han continuado atendiendo las incidencias comunicadas por los ciudadanos. Entre las 00,00 horas del 18 de agosto y las 08,00 horas del 19 de agosto se han gestionado un total de 1.233 servicios, de los que 655 estaban relacionados con daños derivados de los movimientos sísmicos.

La Policía Local ha atendido 570 llamadas a través del 092, mientras que se han registrado 663 servicios del 112, teniendo en cuenta que en algunos casos se producen avisos duplicados entre ambos servicios. Asimismo, Bomberos atendió durante la jornada de ayer 649 intervenciones, de las que 130 requirieron presencia directa de los efectivos.

Actualmente un total de 25 efectivos de Bomberos están dedicados exclusivamente a las labores relacionadas con los terremotos, incluido el GREPS, especializado en actuaciones de desescombro y apuntalamiento en caso de necesidad. A este dispositivo se suma el apoyo de 15 efectivos de Bomberos de la Diputación de Granada, con dos vehículos de altura.