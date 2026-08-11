Granada capital refuerza la seguridad con motivo del eclipse y presta especial atención a los miradores de la ciudad

Archivo - Mirador de San Nicolas con la Alhambra al fondo. - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

GRANADA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada, a través de la Policía Local, va a establecer durante la tarde de este próximo miércoles 12 de agosto un dispositivo especial de seguridad y movilidad integrado por 23 agentes con motivo del eclipse solar que podrá observarse desde distintos puntos de la ciudad, y en el que el cuerpo municipal prestará especial atención a los conocidos miradores de San Nicolás o San Miguel Alto, entre otros lugares.

La Policía Local ha recordado en un comunicado que el fenómeno astronómico comenzará aproximadamente a las 19,15 horas, alcanzará su máximo a las 20,37 horas y finalizará coincidiendo con la puesta de sol. Aunque el eclipse no será total en la latitud de Granada, se prevé una ocultación cercana al 95 por ciento de la superficie solar.

"La configuración orográfica de la ciudad y la necesidad de disponer de una amplia visibilidad hacia el oeste hacen prever una importante concentración de personas en los principales miradores y espacios elevados", señala el cuerpo municipal de seguridad.

Así las cosas, el dispositivo prestará especial atención ak mirador de San Miguel Alto; el mirador de San Nicolás; el eje Alhambra-Generalife; la Silla del Moro; el Parque de Invierno y Llano de la Perdiz. También se vigilarán otros puntos desde los que puede observarse el eclipse, como los miradores de la Lona y San Cristóbal, la carretera de Murcia, el Carril de San Miguel, la Cruz de la Rauda y el Mirador de Morente.

El dispositivo estará formado por 23 agentes de la Policía Local: tres del Grupo de Apoyo a Barrios, ocho de Tráfico, cuatro de Patrulla de Barrio y ocho de Seguridad Ciudadana. Esta distribución permitirá reforzar la regulación de accesos, la vigilancia preventiva y la atención a la ciudadanía en las zonas de mayor afluencia.

La Policía Local contará con la colaboración del Cuerpo Nacional de Policía, la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil y el Servicio de Seguridad de la Alhambra, dentro de sus respectivos ámbitos de actuación.

Con el objetivo de evitar situaciones de bloqueo y garantizar permanentemente el acceso de ambulancias, vehículos policiales y servicios de extinción de incendios, se establecerán restricciones como la prohibición de parar y estacionar, en ambos lados de la calzada, desde el inicio del camino del Parque de Invierno (junto al cementerio municipal) hasta la explanada del Llano de la Perdiz. La prohibición permanecerá vigente el 12 de agosto, entre las 15,00 y las 23,00 horas.

Los vehículos que incumplan esta restricción podrán ser denunciados y retirados por el servicio de grúa. Para informar con antelación de estas medidas, se ha instalado cartelería de prohibición de parar y estacionar al inicio del camino del Parque de Invierno, junto al cementerio municipal. La señalización indicará el tramo afectado y el horario de vigencia y deberá ser respetada por todas las personas usuarias de la vía.

En San Miguel Alto se reforzará la vigilancia de las zonas destinadas al estacionamiento para impedir que los vehículos bloqueen la salida de otros usuarios o dificulten el paso de los servicios de emergencia.

La Policía Local recomienda evitar el acceso en vehículo particular a los principales miradores, desplazarse con suficiente antelación y respetar en todo momento las indicaciones de los agentes y del personal de emergencias.

El cuerpo también recuerda que la elevada afluencia de personas coincidirá con una época de especial riesgo de incendios. Por este motivo, estará terminantemente prohibido encender fuego o realizar cualquier actividad que pueda generar llamas, chispas o combustión, especialmente en las zonas forestales y de pasto próximas a San Miguel Alto, la Alhambra y el Llano de la Perdiz.

Los agentes vigilarán igualmente el consumo de alcohol y aquellas conductas que puedan alterar la convivencia, deteriorar el entorno o generar situaciones de riesgo.