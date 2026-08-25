Granada celebra a Carlos Cano en su 80 aniversario con Miguel Ríos, Javier Ruibal o Carmen Linares, entre otros

El Teatro del Generalife acogerá el 16 de septiembre un concierto homenaje en el que artistas como Miguel Ríos, Javier Ruibal, Carmen Linares, Annie B. Sweet o Zenet se reunirán para cantar a Carlos Cano en el 80 aniversario de su nacimiento. - THE BORDERLINE MUSIC /CARLOS CANO PRODUCCIONES

GRANADA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Teatro del Generalife acogerá el 16 de septiembre un gran concierto homenaje en el que artistas de distintas generaciones y estilos como Miguel Ríos, Javier Ruibal, Carmen Linares, Annie B. Sweet o Zenet se reunirán para cantar a Carlos Cano en el 80 aniversario de su nacimiento. La programación se completará con la exposición 'Carlos Cano. Voces para una biografía' en el Centro Cultural Gran Capitán.

Así lo ha informado Producciones Carlos Cano a través de la agencia de comunicación The Borderline Music que destaca que la cita tendrá lugar en un escenario a la altura de la ocasión. "Cantar a Carlos Cano en el Generalife, en Granada, tiene un significado especial. En este paisaje, donde la música y la poesía forman parte de una tradición que atraviesa siglos, sus canciones volverán a sonar frente a la Alhambra, cerca de la ciudad que fue su raíz y que estuvo siempre presente en su manera de entender Andalucía", señalan.

Así, a partir de las 21,00 horas del 16 de septiembre está previsto que suban al escenario Miguel Ríos, Javier Ruibal, Anni B Sweet, Carmen Linares, el Coro de Cámara de Granada, El Hombre Garabato, José Antonio García, María Peláe, Marina Heredia, Pasión Vega, Paulina del Carmen y Zenet.

"Una nómina que dice mucho de la vigencia de Carlos Cano: artistas andaluces de distintas generaciones, procedencias y lenguajes musicales que se reúnen para interpretar las canciones de un maestro. Porque Carlos Cano fue mucho más que un cantautor. Fue trovador, poeta y cronista de su tiempo, un creador capaz de convertir en canción la memoria de Andalucía, sus paisajes y sus gentes, pero también sus contradicciones, sus heridas y sus sueños", recoge el comunicado.

Carlos Cano (Granada, 1946-2000) rescató la copla conectándola con la canción de autor y con otras músicas que formaban parte de su universo como el flamenco, el jazz, el fado, la música latinoamericana y la tradición mediterránea, y construyó una obra profundamente personal, popular y abierta al mundo.

La organización de este concierto en recuerdo del popular artista no pretende solamente recordar a Carlos Cano, sino que propone al público escucharlo de nuevo a través de quienes hoy continúan haciendo música. Artistas que pertenecen a mundos musicales diferentes y que, sin embargo, comparten la pasión de cantar sus canciones, de acercarlas a nuevos públicos y de reconocer la influencia de quien fue para muchos de ellos un maestro y, para otros, también un amigo y una referencia cercana.

UNA EXPOSICIÓN PARA ACERCARSE A SU VIDA Y A SU OBRA

La celebración de los 80 años del nacimiento del cantante granadino continuará durante la segunda quincena de septiembre con la exposición 'Carlos Cano. Voces para una biografía', que podrá visitarse en el Centro Cultural Gran Capitán de la capital nazarí.

La muestra, promovida por la Asociación Memoria Carlos Cano, parte del libro fotobiográfico de Juan Miguel Morales y Omar Juradoy reúne una selección de 30 fotografías que recorren diferentes momentos de la vida y la trayectoria artística del cantautor granadino.

La exposición permitirá acercarse no solo al artista, sino también a la persona: sus raíces, sus viajes, sus encuentros, sus inquietudes y los distintos momentos de una trayectoria en la que Granada y Andalucía fueron siempre un punto de partida, aunque su mirada nunca dejó de dirigirse hacia el Mediterráneo, América y el mundo.