Granada celebra la conmemoración del Día de las víctimas del terrorismo en la Policía Nacional

Granada celebra la oonmemoración del Día de las víctimas del terrorismo en la Policía Nacional - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GRANADA

GRANADA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Granada ha celebrado por segunda vez la conmemoración del Día de las Victimas del Terrorismo en la Policía Nacional instaurado en 2024 y fijado en el 16 de junio de cada año. El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla ha presidido en la Jefatura Superior de Andalucía Oriental, junto con su máximo responsable, Luis Jesús Esteban, el acto al que han asistido autoridades civiles y militares.

La Dirección General de la Policía instauró hace dos años el Día de las víctimas del terrorismo en la Policía Nacional para honrar a las víctimas del terrorismo y a sus familiares. La fecha elegida fue el 16 de junio, día en el que la organización terrorista ETA asesinó en 1981 a la inspectora jefa María José García Sánchez en Zarauz.

De esta manera, todos los años se rinde un homenaje a las víctimas del terrorismo en la Policía Nacional en esa fecha o en una próxima como muestra de reconocimiento, respeto y solidaridad, para que su memoria se perpetúe en el seno de la institución policial y en el resto de la sociedad de acuerdo con los principios de memoria, dignidad, justicia y verdad.

Estos principios inspiran el compromiso del Estado de reparar a las víctimas y de perseguir la derrota definitiva, incondicional y sin contrapartidas del terrorismo en todas sus manifestaciones.

En un emotivo discurso el comisario provincial ha destacado que "cada vez que suena el himno de España en memoria de una víctima, no es solo música lo que escuchamos. Es la promesa unánime de un país que dijo 'no estáis solos'. Eso es la memoria, es la dignidad. Debemos recordar alto y claro que ningún fin político, ideológico o religioso justifica el uso de la violencia ni la pérdida de una sola vida humana. Por la libertad se muere, pero no se mata. La Policía Nacional ha muerto 188 veces. Porque cada vez que caía uno de los nuestros, moríamos un poco todos nosotros".

Durante su intervención, el subdelegado del Gobierno ha manifestado que la memoria democrática de España incluye a las víctimas del terrorismo para las que se reclama verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. "Perdieron su vida por estar situados en el lado de la defensa de los derechos y libertades frente a quienes querían desestabilizar nuestra democracia constitucional. Por tanto, su recuerdo y la reparación en lo posible del daño no es solo un deber moral, es una obligación del Estado y un derecho de las víctimas", ha dicho.

En la Policía Nacional han sido asesinados en España 188 miembros entre 1968 y 2015, una cifra a la que se suman las decenas de policías heridos y de familias destrozadas que padecieron el terrorismo en primera persona.

En el caso de Andalucía Oriental, en las provincias de Granada, Málaga, Jaén y Almería, han sido 23 los policías, pertenecientes a distintas escalas y categorías, los que han alcanzado el estatus de víctimas del terrorismo.