Granada y Ceuta sellan su alianza en torno a la cultura y Granada 2031 como palanca transformadora en el sur de Europa

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, junto al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, sellan su alianza en torno a la cultura y Granada 2031. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CEUTA/GRANADA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, junto al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, han sellado este lunes en la ciudad autónoma una nueva alianza con la incorporación de Ceuta al proyecto de Granada para la capitalidad cultural europea en 2031 y el avance hacia el hermanamiento entre ambas ciudades, con el objetivo de establecer un marco estable de colaboración que tenga en la cultura y el conocimiento una palanca de transformación y de extensión de los valores europeos en el sur de Europa.

Durante la jornada, el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas, ha firmado el manifiesto de adhesión a Granada 2031 durante una recepción institucional con la que ha culminado la visita de la alcaldesa de Granada a Ceuta, que ha incluido también la apertura del curso académico de la Universidad de Granada (UGR) junto al rector, Pedro Mercado, y la inauguración de la sede de la Fundación AI Granada en Ceuta y la Cátedra Ceuta IATEB. Se da la circunstancia de que es la primera vez que una alcaldesa de Granada asiste a la inauguración del curso académico en el campus de la UGR en Ceuta.

La incorporación de Ceuta supone un nuevo paso en la construcción de Granada 2031 como gran proyecto cultural de Andalucía y del sur de Europa. La candidatura cuenta con el respaldo institucional de la comunidad andaluza, expresado en la declaración institucional aprobada por unanimidad en el Parlamento regional, y continúa ampliando sus alianzas territoriales.

Así, por ejemplo, la ciudad autónoma Melilla ya ha formalizado su adhesión al proyecto y es ciudad hermana de Granada, y ahora Ceuta se incorpora a esta misma alianza, reforzando una relación entre las tres ciudades que tiene también en la Universidad de Granada uno de sus vínculos más profundos e históricos.

Para Marifrán Carazo, esta suma de apoyos refuerza precisamente esa dimensión del proyecto: "Granada 2031 es ya un proyecto andaluz y queremos que sea el gran proyecto cultural del sur de Europa. Un proyecto que nace de la unión de nuestra ciudad, que suma territorios y que quiere demostrar que desde el sur somos capaces de generar cultura y conocimiento, convertirlos en transformación y proyectar hacia Europa", ha dicho.

La regidora ha agradecido especialmente el compromiso de Juan Jesús Vivas y ha destacado el valor que Ceuta incorpora a la candidatura por su posición entre Europa y África. "Ceuta y Melilla aportan una mirada singular que enriquece Granada 2031. Compartimos la condición de ciudades del sur y la voluntad de convertir nuestra posición y nuestra diversidad en una fortaleza para proyectarnos hacia Europa", ha afirmado.

Para la alcaldesa de Granada, la cultura constituye una herramienta capaz de fortalecer la convivencia, generar autoestima y confianza, crear oportunidades y contribuir al bienestar y a la transformación de las ciudades. El futuro hermanamiento, además, permitirá establecer un marco estable para profundizar en las relaciones culturales, universitarias, científicas, tecnológicas, económicas y sociales que ya existen en Granada y Ceuta.

"La capitalidad es una oportunidad para acelerar relaciones y construir proyectos que permanezcan. Queremos que Granada y Ceuta sean ciudades hermanas y que esta alianza tenga recorrido mucho más allá de 2031", ha señalado.

Por su parte, Juan Jesús Vivas ha expresado su deseo de que esta adhesión permita también incorporar a Ceuta al desarrollo futuro del proyecto cultural. "Estoy convencido de que, si finalmente prospera la designación de Granada como Capital Europea de la Cultura, y ojalá sea así, Ceuta pueda ser destino de algunas de las actividades programadas", ha asegurado.

Vivas ha considerado que esta participación "tendría todo el sentido" por lo que Ceuta representa como "proyección en esta otra orilla del Estrecho, mar que nos une" y por compartir principios y valores que son pilares del acervo fundacional de la Unión Europea, "entre ellos, el aprecio y respeto por la diversidad y por la convivencia, en paz y armonía, entre personas de diferentes credos, culturas y orígenes".

El presidente de la ciudad autónoma ha subrayado la dimensión afectiva de este respaldo. "Además de compartir unas razones que avalan y justifican dicha candidatura, la adhesión es asimismo una muestra de cariño de los ceutíes a Granada y su gente". "Una muestra de cariño, querida alcaldesa, a una ciudad prodigiosa donde el tiempo parece detenerse; donde los sentidos se despiertan; donde el silencio clama al cielo; donde la sabiduría, la ciencia, el arte y el conocimiento tienen su morada; donde las aguas, las de sus ríos y sus fuentes, cantan y lloran; una ciudad que está apostando con éxito por la modernidad, la innovación y la vanguardia", ha añadido.

El Ayuntamiento de Granada y la Ciudad Autónoma de Ceuta darán contenido desde el primer momento a esta nueva alianza con la creación de un grupo de trabajo para impulsar acciones y proyectos culturales conjuntos en ambas ciudades, con la colaboración de la Universidad de Granada y tomando como referencia las líneas estratégicas de Granada 2031.

"No queremos que el hermanamiento o la adhesión a Granada 2031 se queden en una declaración institucional. Queremos que tengan contenido y resultados desde el principio", ha señalado Marifrán Carazo, quien ha destacado que el objetivo es conectar instituciones, creadores y proyectos y generar una relación cultural con continuidad más allá de 2031. Apertura curso académico y apuesta por la IA en Ceuta Marifrán Carazo ha participado junto al rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado, en la apertura del curso académico 2026-2027 en el Campus de Ceuta, donde ha trasladado la solidaridad y el apoyo de Granada a la Ciudad Autónoma y a su comunidad universitaria.

La alcaldesa ha puesto especialmente en valor la dimensión de la comunidad universitaria de la UGR en Ceuta, integrada actualmente por 1.755 personas, entre ellas cerca de 1.600 estudiantes de Grado y Máster, y ha recordado también que son muchos los granadinos y granadinas que han pasado y siguen pasando por estas aulas.

Marifrán Carazo ha destacado el papel de la Universidad como vínculo permanente entre Granada, Ceuta y Melilla y como espacio compartido de conocimiento, convivencia y generación de oportunidades, reiterando la cercanía de Granada con toda la comunidad universitaria y con la ciudad de Ceuta en las actuales circunstancias.

Posteriormente, la alcaldesa de Granada ha participado en la inauguración de la nueva sede de la Fundación AI Granada Research & Innovation y de la Cátedra Ceuta IATEB, que abre una nueva vía de cooperación en torno a la formación, la investigación, la innovación y la inteligencia artificial. La nueva sede nace precisamente con la vocación de conectar Universidad, administraciones públicas, empresas y talento local.

La nueva sede nace precisamente con la vocación de conectar Universidad, administraciones públicas, empresas y talento local e impulsar desde Ceuta proyectos de formación, investigación e innovación vinculados a la inteligencia artificial y la transformación digital. "Hemos partido de una relación y una jornada históricas para construir una agenda compartida de futuro", ha indicado Marifrán Carazo.