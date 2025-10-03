El Granada CF se vuelca con la candidatura para la Capitalidad Europea en el partido con el Real Sociedad B

Archivo - Fútbol en Los Cármenes en imagen de archivo - Irina R. Hipolito/AFP7 / Europa Press - Archivo

GRANADA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Granada Club de Fútbol reforzará este sábado su compromiso con la candidatura de la ciudad de la Alhambra a Capital Europea de la Cultura en 2031 durante el partido que enfrentará al conjunto rojiblanco con la Real Sociedad B en el Estadio Nuevo Los Cármenes a las 21,00 horas.

En un encuentro cargado de simbolismo, el club granadino hará visible su respaldo a esta aspiración cultural con una serie de acciones conjuntas que convertirán el fútbol en altavoz de la candidatura, según ha informado este viernes el Ayuntamiento de Granada en una nota de prensa.

El año 2031 coincidirá con el centenario fundacional del Granada CF, lo que otorga un vínculo especial entre la historia del club y este proyecto estratégico de ciudad. Durante el partido, los jugadores del Granada saltarán al terreno de juego con camisetas en apoyo la candidatura, gesto que también estará presente en la fotografía oficial del once inicial.

Además, niños de la escuela del Granada CF, saldrán al campo acompañando a los jugadores de ambos equipos que ejercerán de 'escort kids' luciendo igualmente, camisetas de la candidatura, reforzando el carácter inclusivo y colectivo de esta acción.

El respaldo se hará visible también en el estadio gracias a la emisión de un spot en el videomarcador y a la presencia de la imagen corporativa de la candidatura en las pantallas LED de Los Cármenes. La jornada se completará con una foto institucional en el palco, en la que se mostrará una camiseta oficial del club con la inscripción 'Granada 2031', en presencia de la directiva y representantes institucionales.

La adhesión oficial del Granada CF a la candidatura se formalizó hace unos meses con la firma junto a la alcaldesa, Marifrán Carazo, refrendando así un compromiso total con un proyecto que trasciende lo deportivo y que une cultura, identidad y futuro.

La presencia del equipo filial de la Real Sociedad de San Sebastián, ciudad que fue la última en España en ostentar la Capitalidad Europea de la Cultura en 2016, añade un valor simbólico a esta cita, que une a dos ciudades bajo el nexo común de la cultura como motor de desarrollo.