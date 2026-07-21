Granada conmemora el centenario de la llegada de la familia García Lorca a la Huerta de San Vicente

El Ayuntamiento ha recuperado la histórica huerta junto a la casa de verano de la familia García Lorca. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Granada celebra este año el centenario de la llegada de la familia García Lorca a la Huerta de San Vicente, un enclave inseparable de la biografía y de la creación literaria de Federico García Lorca que, cien años después de aquella primera estancia, continúa siendo uno de los grandes espacios de memoria cultural de la ciudad.

La efeméride se conmemorará con una programación especial articulada en torno a tres grandes ejes: una amplia agenda de actividades culturales en la Huerta de San Vicente, la convocatoria del primer Concurso Internacional de Poesía Huerta de San Vicente y la recuperación integral de la histórica huerta como espacio agrícola y patrimonial vinculado a la Vega de Granada.

La alcaldesa de Granada ha señalado que la Huerta de San Vicente "no fue únicamente la residencia de verano de la familia García Lorca; fue el refugio creativo donde Federico escribió parte de su obra, un espacio que conserva intacta la inspiración de quien convirtió Granada en patrimonio literario del mundo".

La regidora ha recordado las palabras que el propio Federico escribió en 1926 a Jorge Guillén al describir la Huerta de San Vicente como un lugar lleno de jazmines y damas de noche, un paisaje que definía como "el prodigio de Andalucía".

Desde aquella primera estancia, la Huerta pasó de ser un espacio familiar a convertirse en uno de los escenarios fundamentales de su creación literaria y teatral.

PROGRAMACIÓN

Con motivo de esta efeméride, la Huerta de San Vicente desarrollará durante los próximos meses una programación especial que reforzará su papel como espacio vivo de creación y encuentro cultural.

Entre las actividades previstas destaca el ciclo 'Noches de Cine en la Huerta', que amplía su programación entre el 18 de agosto y el 16 de septiembre con diez proyecciones cinematográficas, y el concierto que ofrecerá la cantaora Laura Marchal, acompañada por Víctor Franco y Jesús Campos, el próximo 24 de septiembre.

También con motivo del centenario, la Huerta ha acogido 'La edad de la ilusión'; una exposición bibliográfica sobre las publicaciones infantiles y juveniles en el periodo de finales del siglo XIX hasta la guerra civil española, su evolución gracias a importantes editoriales y la aparición de una nueva industria comercial dirigida al consumo literario por parte de la infancia.

A esto se ha sumado la XXIX edición de Títeres en la Huerta, los 'Cristobicas', que a final del mes de mayo llevó a escena las innovadoras propuestas de destacadas compañías de Dinamarca, Brasil, Argentina y Euskadi.

Coincidiendo con el centenario, Granada Ciudad de Literatura Unesco y el Consorcio Granada Capital Europea de la Cultura impulsan el primer Concurso Internacional de Poesía Huerta de San Vicente, una iniciativa que pretende reforzar la dimensión internacional de este espacio lorquiano y consolidar a Granada como ciudad de referencia para la creación literaria.

El certamen estará dotado con un primer premio de 3.000 euros, un segundo de 1.000 euros y un tercero de 500 euros. Los originales podrán presentarse hasta el 21 de septiembre y el jurado estará integrado por poetas granadinos de reconocido prestigio.

RODAJE

Durante las próximas semanas, la Huerta de San Vicente se convertirá también en un escenario de película. Los productores de la galardonada 'Segundo premio' sobre la historia del grupo Los Planetas vuelven a buscar en Granada localizaciones reales para su próxima cinta, que dirige el cineasta Fernando Franco y que repite con el granadino Fernando Navarro como guionista.

Cristóbal García, fundador de La Terraza Films, vuelve por tanto a buscar en Granada un lugar clave para su siguiente trabajo y llevará a la residencia de verano de Federico García Lorca a las pantallas, "cerrando así la conmemoración de un centenario tan especial".

Coincidiendo con esta conmemoración, el Ayuntamiento de Granada, a través del Servicio de Gestión de Parques y Jardines del Área de Mantenimiento, ha culminado una importante actuación de recuperación de la Huerta de San Vicente para devolverle su carácter agrícola original y reforzar su valor patrimonial.

La intervención ha permitido rehabilitar integralmente el espacio mediante el acondicionamiento del terreno, la mejora de la fertilidad del suelo y la plantación de especies tradicionales de la Vega de Granada, entre ellas tomates, berenjenas, habichuelas, calabazas, pimientos, sandías, melones, maíz, girasoles, lechugas y acelgas.

También se han conservado los frutales históricos existentes, se han eliminado elementos que alteraban la imagen original del recinto y se ha preservado la estructura tradicional de riego, integrando la Casa Museo y la Huerta como un único conjunto patrimonial.

Además, el proyecto contempla nuevas actuaciones para seguir recuperando cultivos históricos como la alfalfa, renovar el emblemático seto de cipreses y abrir progresivamente este espacio a las visitas como lugar de divulgación de la agricultura tradicional de la Vega.