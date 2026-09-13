El Cristo de San Agustín procesiona este lunes en Granada por la protección de la ciudad ante los terremotos

Archivo - Imagen del Cristo de San Agustín. - FB HERMANDAD DEL CRISTO DE SAN AGUSTÍN - Archivo

GRANADA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Santísimo Cristo de San Agustín hará honor este lunes a su condición de protector de la ciudad de Granada y saldrá en procesión de rogativas por las calles del centro de la capital nazarí tras la serie sísmica de agosto.

El Arzobispado de Granada ha convocado a todos los granadinos que deseen a participar en la procesión de que partirá desde la Catedral, y ha invitado a los fieles "a rezar por el fin de los terremotos en la serie sísmica que se produce en Granada desde el pasado 15 de agosto, y para orar especialmente quienes más sufren a causa de ellos, así como por la protección de la ciudad y su Archidiócesis".

La procesión tendrá lugar tras la misa de las 19,00 horas, en la Catedral, convocada por el Ayuntamiento de Granada, en su tradicional misa del Voto de la ciudad al Cristo de San Agustín, protector de Granada, que en años anteriores se lleva a cabo en la iglesia del convento del Santo Ángel Custodio.

La eucaristía estará oficiada por el arzobispo de Granada, José María Gil Tamayo, tras la cual saldrá en procesión con la imagen, en la que también participarán las distintas autoridades de la Corporación municipal, civiles y militares.

Y es que la procesión ha sido promovida precisamente por el propio arzobispo, quien en distintas ocasiones ha manifestado su deseo de orar juntos por las personas afectadas y la protección de la ciudad y Archidiócesis ante los terremotos.

La procesión tendrá un recorrido que partirá de la Plaza de las Pasiegas para seguir por Marqués de Gerona, Mesones, Puerta Real de España, Reyes Católicos, Gran Vía, Cristo de San Agustín, Plaza Villamena, Cárcel Baja, Pie de la Torre, Plaza de las Pasiegas y Catedral.

Según informó la Hermandad del protector de Granada, el cortejo estará formado por la cruz alzada y un cuerpo litúrgico, precediendo a la imagen del Cristo. "De esta manera, el resto de hermanos, fieles y devotos, tendrán la posibilidad de acompañar y participar de los rezos que se dirijan al sagrado protector en torno a la imagen", señalaron. El acompañamiento musical está formado por el grupo vocal Mágnum Ensemble y la capilla musical Santo Ángel Custodio, que pertenece a la Hermandad.

CRISTO DE SAN AGUSTÍN, PROTECTOR DE GRANADA

La procesión de rogativas con el Cristo de San Agustín tiene gran vinculación con los terremotos y movimientos sísmicos que vive Granada desde el pasado 15 de agosto, ya que la ciudad acude desde entonces al Cristo ante situaciones difíciles.

Su origen devocional en este sentido se señala en 1779 cuando el Ayuntamiento designó a este Cristo de San Agustín como sagrado protector de la ciudad tras el fin de la epidemia que afectó a Granada en 1779.

Desde entonces, la Corporación celebra un voto anual al sagrado protector que al principio se celebraba en agosto y después se trasladó al 14 de septiembre, coincidiendo con la fiesta de la exhaltación de la Santa Cruz.