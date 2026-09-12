Sumar pide al Defensor del Pueblo que actúe ante la negativa de comunidades del PP a acoger menores migrantes de Ceuta

1116397.1.260.149.20260912115919 Archivo - El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha anunciado este sábado que su formación va a pedir al Defensor del Pueblo que "investigue" y "actúe" ante la negativa de las comunidades autónomas gobernadas por el PP a acoger a parte de los menores migrantes no acompañados que permanecen solos en Ceuta desde la entrada masiva del pasado mes de julio.

Durante su intervención en la primera reunión presencial del Grupo Coordinador de Sumar tras su asamblea de este verano, Martínez Barbero ha recalcado que la acogida de estos niños, niñas y adolescentes "es una obligación recogida en la legislación" y por eso su formación quiere implicar en este asunto a la institución que dirige Ángel Gabilondo.

En este contexto, ha avisado a los 'populares' de que tendrán que "dar explicaciones" por esta actitud ante el Defensor del Pueblo, los españoles y los ceutíes.

"Porque la solidaridad con Ceuta no es envolverse en una bandera, ni pegar palizas, ni visitas en yate con botellines. La solidaridad y el respeto a Ceuta es poder traer a la península a los y las menores", ha enfatizado la también coportavoz de Sumar.

La portavoz parlamentaria ha dejado claro que desde su partido van a seguir defendiendo que la población de Ceuta "tiene derecho a recuperar sus vida cotidiana", pero también que "todas las personas llegadas a Ceuta tienen derechos y que respetar estos y cumplir la legalidad nacional e internacional es la solución". "No dejaremos que una Unión Europea cada vez más derechizada nos marque el rumbo", ha abundado Martínez Barbero.