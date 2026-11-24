Uno de los momentos destacados del Pleno Infantil ha sido la elección de Mariam El Mouden Belila del colegio Ave María San Cristóbal como alcaldesa infantil, que asumirá la representación de la infancia granadina durante el próximo año. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha celebrado este martes el Pleno Infantil Ciudad de Granada 2026, jornada que ha situado a niños y adolescentes en el centro de la vida pública municipal y que ha servido para avanzar en la constitución del Consejo Local de Infancia y Adolescencia (CLIA), un órgano que permite dar continuidad a su participación y garantizar que sus opiniones, propuestas e inquietudes tengan un espacio propio y permanente en la ciudad.

El encuentro, celebrado en el Teatro Federico García Lorca con motivo del Día Mundial de la Infancia, ha reunido a representantes de distintos centros educativos y entidades sociales (Colegio Ave María Casa Madre, Colegio Regina Mundi, Colegio Ave María San Cristóbal, EIS Zaidín Vergeles, Colegio Ciudad de los Niños, CEIP Sierra Nevada, IES Padre Manjón y Asociación Imeris), que han trasladado el trabajo realizado previamente en sus aulas y espacios de participación.

En esta jornada los más jóvenes han podido compartir su visión de Granada, reflexionar sobre la ciudad que quieren y hacer llegar sus propuestas a los responsables municipales.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha dado la bienvenida a los participantes y ha destacado la importancia de que la infancia cuente con espacios reales de participación. "Granada también es vuestra ciudad y tenéis todo el derecho a opinar sobre cómo queréis que sea. Vuestras ideas cuentan, vuestras opiniones importan y necesitamos escucharos para seguir mejorando", ha señalado.

Desde el Consistorio recuerdan que el Consejo Local de Infancia y Adolescencia es un órgano que nació como un espacio estable de encuentro, diálogo y participación, en el que sus integrantes se reúnen periódicamente, debaten sobre cuestiones que afectan a su bienestar, plantean iniciativas y trasladan sus propuestas al Ayuntamiento. Cuenta con el acompañamiento y dinamización del personal técnico municipal del Servicio de Infancia y Familia, así como con una sede permanente y una programación de reuniones y actividades.

Uno de los momentos destacados del Pleno ha sido la elección, mediante votación de los propios niños y niñas, de Mariam El Mouden Belila del colegio Ave María San Cristóbal como alcaldesa infantil, que asumirá la representación de la infancia granadina durante el próximo año en el seno del Consejo Local. Asimismo, se ha hecho entrega de las acreditaciones a los nuevos consejeros y consejeras infantiles.

Carazo ha puesto en valor el compromiso y la implicación de los escolares, que han dedicado tiempo a preparar sus propuestas y reflexiones. "A veces, los adultos estamos tan acostumbrados a ver las cosas de una manera que se nos olvidan otras formas de entenderlas. Vosotros tenéis ideas nuevas, creatividad y una manera diferente de mirar la realidad. Y necesitamos escucharla", ha afirmado.

La cultura y el futuro de Granada como Capital Europea de la Cultura 2031 han centrado buena parte del trabajo de los participantes en esta edición. Los niños y niñas han reflexionado sobre la riqueza patrimonial, artística, musical, literaria y natural de la ciudad, sus tradiciones y la diversidad de culturas que conviven en ella, aportando ideas sobre cómo enriquecer la vida cultural de Granada.

Una temática que conecta directamente con la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031, un proyecto de ciudad en el que el Ayuntamiento quiere incorporar también la mirada y las aportaciones de las nuevas generaciones. "Queremos una Granada abierta, creativa, diversa y participativa, y para conseguirlo es fundamental contar con vosotros. La cultura también está en los libros que leéis, en las canciones que cantáis, en el teatro, en los dibujos y en todas las formas que tenemos de expresarnos y compartir", ha destacado la alcaldesa.

Carazo ha reiterado el compromiso municipal con la protección y el bienestar de la infancia, subrayando la importancia de seguir construyendo una ciudad en la que todos los niños y niñas puedan jugar, aprender, pasear y crecer con seguridad, igualdad de oportunidades y confianza. "Una ciudad que escucha a sus niños y niñas es, sin duda, una ciudad mejor. No sois solamente el futuro de Granada: sois también su presente", ha manifestado.

La celebración del Pleno Infantil se enmarca en las actuaciones del Plan Municipal de Infancia y Adolescencia, a través del cual Granada trabaja en la promoción y garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Un compromiso reconocido por UNICEF con la distinción de Ciudad Amiga de la Infancia, que impulsa políticas locales para incorporar de manera efectiva los derechos de la infancia a la gestión municipal.