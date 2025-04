Granada decretará servicio extraordinario de Policía Local en Semana Santa si no hay acuerdo sobre turnos

GRANADA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada, gobernado por el PP, ha comunicado en un escrito remitido a los agentes de Policía Local de esta ciudad andaluza que, si este jueves no hay acuerdo con sus representantes sindicales sobre el modelo de turnos, emitirá un decreto de servicios especiales de cara a la Semana Santa, al modo del que emitió para el pasado domingo para la cobertura de la seguridad en torno a la carrera Padre Marcelino.

El decreto dictamina la asistencia obligatoria al servicio extraordinario de los agentes de Policía Local necesarios para garantizar la seguridad ciudadana, según detallaba entonces el consistorio granadino.

"Si no hay suficientes voluntarios para cubrir el servicio de Semana Santa, nos veremos obligados de nuevo a recurrir al decreto para garantizar el servicio", señala el escrito remitido a los agentes por las concejalías de Protección Ciudadana y de Recursos Humanos, consultado por Europa Press, en que el consistorio reconoce que "esta decisión no gusta a nadie, ni dentro ni fuera del cuerpo pero la ciudad debe contar con la seguridad necesaria para un evento tan relevante".

"El decreto es, una vez más, una medida excepcional, a la que recurrimos por responsabilidad institucional y por falta de alternativas viables", señala el Ayuntamiento en este contexto de falta de acuerdo con los sindicatos sobre remuneraciones de horas extra.

Desde el consistorio granadino se confía en que en las próximas semanas haya un nuevo responsable de la Jefatura de la Policía Local, que ahora mismo se ejerce de forma interina tras la renuncia de José Manuel Avilés tras los registros de la Udef en el marco de la investigación judicial por supuestos amaños en procesos de oposiciones y promoción interna en este cuerpo de seguridad, y en el encargo a la persona que asuma el puesto será "claro" en la línea de "realizar una revisión y mejora de los turnos existentes para que la cobertura actual de fines de semana pueda continuar y además estructurar el servicio anual para incluir como servicio ordinario todos los grandes eventos de la ciudad".

En coordinación con Recursos Humanos, desde Protección Ciudadana se pretende que la Jefatura se apueste por "realizar una revisión de los complementos ya acordados y la obligatoriedad legal de los mismos".

"Con todo esto, pretendemos no volver a encontrarnos en la situación actual", indica el escrito remitido a los policías locales, que agradece la "valentía de aquellos" que señala han "entendido la situación" actual y van "a participar voluntariamente de los servicios de Semana Santa" pese a lo acordado en asamblea por disconformidad con el sistema de horas extra. Anima igualmente "a aquellos" que tengan "dudas" a plantearse su "posicionamiento".

En asamblea celebrada el pasado 12 de marzo en la Jefatura de Policía Local, según informaron sindicatos independientes de Policía Local de Granada (Siplg) y de Policía de Andalucía (SIP-AN) y CSIF, "se acordó por unanimidad abstenerse de realizar servicios extraordinarios fuera del cuadrante laboral", trasladando el pasado día 25 a los meddios en un comunicado, el seguimiento a dicha medida estaba siendo "total" entre los efectivos.

El Ayuntamiento, con el escrito de este miércoles, afirma que "no cierra la puerta al diálogo, pero sí traza los límites de lo que es posible y lo que no. Estamos dispuestos a seguir trabajando por una Policía Local con buenas condiciones laborales, moderna, eficaz y reconocida. Pero no a costa de ceder a estrategias que comprometan la prestación del servicio, es decir, no aceptaremos debilitar el servicio de fin de semana supeditándolo de nuevo a la voluntariedad de las horas extra".

"Con el respeto que merece el conjunto de la plantilla, pero también con la firmeza que exige el momento", desde Protección Ciudadana y desde Recursos Humanos se explica también a los agentes que en los últimos meses se ha hecho "un esfuerzo sostenido para mejorar la organización del servicio, atender" las "demandas laborales y mantener abierto un espacio de negociación".

"Los turnos que ahora se ponen en cuestión que implican a casi toda la plantilla a realizar un fin de semana de servicio de cada tres, se implantaron para corregir un servicio que era extremadamente deficiente, no solo afectando gravemente la seguridad de los granadinos y de los propios agentes sino dejando sin servicios clave" como los relativos a "víctimas de violencia de género y menores, medio ambiente o tráfico en los momentos en los que la ciudad tenía mayor actividad".

"Desde la Concejalía de Seguridad Ciudadana hemos puesto sobre la mesa diferentes propuestas, algunas de ellas con un importante esfuerzo presupuestario, con el único objetivo de acercar posiciones, preservar la operatividad del cuerpo y mantener una relación fluida basada en la responsabilidad mutua", agrega el escrito, que incide en que "nunca se ha tratado de escatimar en costes, dentro de las posibilidades del Ayuntamiento" y que "la única preocupación" es "ofrecer el mejor servicio posible a los granadinos".

VÍA "INVIABLE"

"Sin embargo, tenemos que decirlo con total claridad: la situación con respecto a la negociación no ha mejorado. Al contrario, se ha visto agravada por una serie de decisiones y posicionamientos que, desde nuestro punto de vista, nos alejan de cualquier posible solución y nos empujan a escenarios que perjudican a toda la plantilla", indicando que la solución votada en asamblea "y que los sindicatos trasladan como la única vía aceptable, es sencillamente inviable".

"No podemos aceptar una propuesta que pretende revertir por completo el modelo de turnos que se implantó hace un año, devolviendo al cuerpo a una situación de cobertura precaria los fines de semana, pero pretendiendo mantener las compensaciones económicas asociadas al modelo actual", explica el Ayuntamiento de Granada.