Granada Global lanza una campaña de alto impacto para difundir "seguridad y normalidad" tras los terremotos

"Más Que Nunca Granada Ha Demostrado Ser El Lugar Ideal Para Vivir, Visitar, Estudiar, Hacer Negocios, Invertir Y Organizar Eventos". Ese Es El Mensaje Que La Agencia Granada Global Quiere Trasmitir Al Mundo Tras La Serie Sísmica De Mediados De Mes. - AGENCIA GRANADA GLOBAL

GRANADA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Granada Global integrada por el Ayuntamiento de la ciudad, la Diputación provincial, la Universidad y la Cámara de Comercio pone en marcha una campaña de alcance internacional para difundir "seguridad y normalidad" en el marco de la serie sísmica que afecta a la capital granadina. "Más que nunca Granada ha demostrado ser el lugar ideal para vivir, visitar, estudiar, hacer negocios, invertir y organizar eventos" es el mensaje que se quiere transmitir.

Los representantes de las cuatro instituciones locales que forman la agencia --la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, el presidente de la Diputación, Francis Rodríguez, el rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado, y el presidente de Cámara Granada, Gerardo Cuerva-- se han reunido este jueves en el Ayuntamiento para lanzar ese mensaje "de seguridad, normalidad y eficacia" que "no sólo no pone en duda sino que refuerza" nuestra marca, en palabras de la alcaldesa.

La agencia ha hecho un llamamiento a ciudadanos y empresarios, especialmente a quienes proceden de otros lugares de España o el mundo "a ser cómplices a la hora de difundir ese mensaje" porque somos conscientes de que "es la palabra de quien vive, estudia o hace negocios aquí, la que más fuerza tiene a la hora de demostrar que Granada sigue siendo ese territorio ideal".

Además, ha acordado la puesta en marcha de una campaña nacional e internacional de comunicación, relaciones públicas e influencia para trasladar esa idea y continuar posicionando a Granada y potenciar su capacidad de atracción de talento, conocimiento, inversión y proyectos.

En la campaña cada administración y la agencia pondrán en juego sus distintos canales de comunicación. El presupuesto inicial previsto será de 300.000 euros aportados por la propia agencia, si bien se estudiara la incorporación de nuevas partidas extraordinarias para reforzar la iniciativa o acometer nuevas acciones.

En este contexto, Granada 2031 será uno de los principales objetivos de la acción conjunta. La candidatura se encuentra en la fase decisiva para ser Capital Europea de la Cultura, después de haber superado la primera evaluación, y trabaja ya en el refuerzo de su dimensión europea y en la preparación de la siguiente fase del proceso.

Las cuatro instituciones consideran además que la situación vivida por los terremotos debe formar parte del contexto que conozca Europa y que la Capitalidad Europea de la Cultura puede convertirse en un importante instrumento de recuperación, proyección y generación de nuevas oportunidades para Granada

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha defendido que "Granada sigue estando preparada, ahora más que nunca, y tenemos que contarlo". "Estas dos semanas hemos demostrado nuestra capacidad para responder unidos y ahora tenemos que demostrar también nuestra capacidad para seguir avanzando. Granada es lo primero, y eso significa estar al lado de quienes todavía nos necesitan, pero también seguir trabajando por nuestros proyectos, por nuestro talento y por todas las oportunidades que tenemos por delante", ha señalado.

La regidora ha situado Granada 2031 como uno de los grandes objetivos de esta acción conjunta. "Estamos en la fase decisiva para ser Capital Europea de la Cultura y queremos que Europa conozca la Granada que somos y también cómo hemos respondido en un momento difícil. Tenemos cultura, ciencia, Universidad, empresas, innovación y talento. Granada sigue estando preparada para conseguir el 2031 y tenemos que salir juntos a contarlo y defenderlo ante Europa", ha añadido.

Carazo ha destacado que "no se trata solo de hacer publicidad, sino de llegar a los lugares y a las personas donde se generan oportunidades para Granada". "Vamos a sumar las redes institucionales de Ayuntamiento y Diputación, la capacidad académica y científica internacional de la Universidad y las conexiones empresariales de Cámara para actuar en mercados concretos, con medios, relaciones públicas y acciones de influencia. Tenemos una estrategia común y vamos a ponerla a trabajar para Granada", ha concluido.

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha destacado que la provincia atraviesa "un momento especialmente importante para seguir avanzando en su posicionamiento y aprovechar todas las oportunidades que tenemos por delante". En este sentido, ha señalado que Granada Global representa una estrategia compartida, en la que instituciones, Universidad y Cámara Granada están dando pasos conjuntos "con una misma idea de provincia y con la convicción de que cuando Granada trabaja unida es capaz de llegar más lejos".

Ha subrayado que la Diputación "está plenamente comprometida con esta estrategia definida tras semanas tan complicadas para la provincia y va a seguir destinando recursos para reforzar el posicionamiento de Granada". Ha puesto como ejemplo los avances en conectividad aérea, con la recuperación de conexiones como Bilbao y Londres, o la próxima puesta en marcha del vuelo que unirá Granada con Valencia y Oporto, primera conexión directa con Portugal.

El presidente de la Diputación ha señalado además que la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031 "supone una oportunidad extraordinaria para toda la provincia" y ha incidido en que debe servir para seguir sumando esfuerzos en torno a un proyecto común. "Granada tiene mucho que ofrecer desde la cultura, el patrimonio, el conocimiento, la innovación, el turismo y la riqueza de sus pueblos y comarcas. La clave está en seguir caminando juntos, con ambición y con una visión compartida de provincia", ha agregado.

El rector de la UGR, Pedro Mercado, se ha referido a la capacidad de la institución de sumar a la imagen de marca de Granada su capacidad de atraer talento, conocimiento y eventos internacionales y en ese sentido ha recordado que "la Universidad vuelve a ser líder, desde hace casi veinte años ininterrumpidamente, en alumnos Erasmus".

"Y en eso vamos a seguir trabajando para trasladar que esta tierra es cultura, es innovación, es ciencia, es conocimiento, pero también para contar que todas las instituciones, en los momentos difíciles nos unimos para contar que tenemos un objetivo global, que da forma a nuestra actividad diaria, que es Granada", ha apuntado.

Finalmente, el presidente de Cámara Granada se ha felicitado por el hecho de que la Agencia Granada Global sea el instrumento que pueda servir a la capital y la provincia en estos momentos complejos.

"En su momento", ha dicho Cuerva, "concebimos Granada Global como una herramienta para conectar a Granada con el mundo y al mundo con Granada. Lo que vamos a hacer ahora es redirigir algunas de las acciones concebidas para potenciar ese destino inigualable para personas y empresas que es Granada".

UNA GRANADA DE CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO

La campaña proyectará una Granada que suma a su reconocimiento internacional por la cultura y el patrimonio un ecosistema cada vez más potente vinculado al conocimiento, la Universidad, la ciencia, la inteligencia artificial, la salud, la innovación, la empresa y el talento.

La campaña se desarrollará de forma segmentada con España y Europa como mercados prioritarios, centrando la acción en Portugal, Francia, Italia, Alemania e Inglaterra. Fuera del ámbito europeo se plantearán acciones en Estados Unidos y Asia.

La estrategia se dirigirá a instituciones, empresas e inversores, universidades, investigadores, estudiantes internacionales, agentes culturales, organizadores de congresos y grandes eventos, medios de comunicación, líderes de opinión y prescriptores.

La campaña proyectará Granada como destino para estudiar, vivir, visitar, invertir, investigar, celebrar grandes eventos y desarrollar proyectos.