Granada incorpora tecnología GPS al servicio de limpieza para ganar en eficiencia

El Ayuntamiento de Granada está llevando a cabo una transformación del servicio de limpieza viaria basada en tecnología GPS y gestión inteligente de datos, ganando en eficiencia y situando así a la ciudad "a la vanguardia de la eficiencia urbana y la sostenibilidad ambiental".

Así lo ha explicado la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, para quien se trata de una renovación que "no solo supone una inversión en maquinaria, sino todo un cambio de modelo". "Gracias al nuevo contrato estamos implantando una visión global de la limpieza adaptada a la realidad de cada barrio, con tecnología que nos permite planificar mejor, actuar con mayor precisión y optimizar los recursos para conseguir mejores resultados", ha señalado.

En concreto, la regidora ha presentado este lunes junto a la concejala de Limpieza Viaria, Ana Sánchez, los primeros 22 nuevos carros de limpieza eléctricos que incorporan tecnología GPS que permitirá "enviar datos en tiempo real a la plataforma de gestión municipal para analizar con exactitud la producción de residuos por calles y tramos y optimizar el trabajo diario de los 120 operarios de este servicio, gestionado por FCC Medio Ambiente".

A este dispositivo se sumarán en el mes de marzo otros diez carros portacubos asistidos con carenado que contarán con la misma tecnología GPS e incorporarán además un sistema de pesaje, que serán puesto en marcha de manera piloto y evaluados sus resultados por los técnicos municipales.

La alcaldesa ha subrayado que, gracias a esta herramienta, el área de Limpieza Viaria podrá "actualizar y adaptar las frecuencias de barrido de forma dinámica, ya que el sistema permitirá priorizar aquellas zonas, barrios o calles con mayor generación de residuos, garantizando una distribución más eficiente de los recursos y una respuesta más ágil a las necesidades reales de cada entorno".

"Los nuevos equipos, de cero emisiones, permiten además la segregación sistemática de residuos en el punto de origen, diferenciando fracción resto y envases, lo que contribuye a mejorar los índices de reciclaje y avanzar hacia una ciudad más comprometida con la economía circular", ha apostillado la regidora.

El servicio también presta especial atención a la salud pública y la higiene de los espacios públicos de la ciudad. Para ello, los operarios dispondrán de herramientas específicas como pinzas de recogida, spray congelante y pulverizadores manuales para la retirada eficaz de excrementos caninos en zonas de mayor incidencia.

Junto a esto, también se ha implantado un sistema ecológico de limpieza de papeleras mediante higienizante concentrado, asegurando no solo el vaciado, sino también la desinfección y eliminación de olores del mobiliario urbano. Este esfuerzo se completa con un sistema ecológico complementario de limpieza de papeleras mediante higienizante concentrado y pulverizadores manuales, lo que asegura que el mobiliario urbano de limpieza no solo esté vacío, sino también desinfectado y libre de olores.

En este contexto, hoy ha comenzado también la reposición de las primeras 230 papeleras en el distrito de la Chana. Este es el punto de partida de un plan de choque y renovación que contempla la instalación de 3.500 nuevas unidades este año y que alcanzará las 7.000 papeleras renovadas durante los 15 años del contrato, mejorando tanto la estética urbana como la capacidad del mobiliario.

La alcaldesa también ha hecho hincapié en que este nuevo contrato también cuida de los empleados del servicio y se preocupa por la mejora de sus condiciones laborales, ya que los nuevos portacubos cuentan con asistencia eléctrica que permiten una mayor movilidad y requieren de un menor esfuerzo físico, al tiempo que el nuevo utillaje incorpora asideros ergonómicos diseñados para evitar posturas forzadas y movimientos repetitivos, minimizando así el riesgo de lesiones.

"Cuidar la ciudad es también cuidar a quienes la mantienen limpia cada día; y este nuevo modelo de limpieza no solo mejora la eficiencia del servicio, sino que supone mejorar la salud y la seguridad de los trabajadores", ha añadido.

La alcaldesa ha trasladado su satisfacción por los pasos que ya está dando la ciudad "hacia un modelo de limpieza ambicioso, moderno y sostenible" y donde "la combinación de tecnología GPS, vehículos cero emisiones y gestión inteligente de datos nos permite avanzar hacia una Granada más limpia y más respetuosa con el entorno.

"La sostenibilidad no puede ser una opción, sino el eje de una gestión que permita seguir construyendo una ciudad verdaderamente preparada para los retos del futuro y en la que los granadinos puedan disfrutar de todos sus barrios impecables", ha concluido Carazo.

